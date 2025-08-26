El PSOE se pliega al separatismo en el Congreso: pide suspender el pleno del 11 de septiembre para "respetar" la Diada

El PSOE protagonizará en los próximos días una nueva señal de sumisión a los separatistas catalanes pidiendo que el Congreso no celebre la sesión parlamentaria del próximo jueves 11 de septiembre, ya que esta coincide con la Diada, el día de celebración de la comunidad autónoma que los separatistas han utilizado repetidamente para pedir la independencia de Cataluña.

Será el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, el que solicite a la Mesa del Congreso que suspenda el pleno previsto en la Cámara Baja para ese día con el objetivo de "respetar" la celebración de la Diada de Cataluña, según han informado a EFE fuentes del Grupo Parlamentario Socialista.

Así, López propondrá en la próxima Junta de Portavoces programada para el 2 de septiembre la suspensión del que sería el tercer día de actividad parlamentaria del nuevo curso político. En este sentido, la actividad parlamentaria –que suele ser de martes a jueves— se suspenderá después de celebrarse el pleno el martes y la primera sesión de control al Gobierno después del verano en miércoles.

El pasado año ya coincidió la sesión parlamentaria en el Congreso con la Diada, si bien esta se celebró con total normalidad. Aquel miércoles 11 de septiembre de 2024 hubo sesión de control al Ejecutivo y se debatieron dos mociones; además de presentarse el informe sobre el cumplimiento del presupuesto de la cámara correspondiente al ejercicio de 2023.

De hecho, no existen precedentes de que el grupo parlamentario que se encuentra presidiendo el Ejecutivo haya pedido jamás que se suspenda una sesión parlamentaria porque esta coincida con la celebración que conmemora el día de una comunidad autónoma.