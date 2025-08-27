Indignación del BNG con la ministra Aagesen: "Orense no existe, es Ourense, me duelen los oídos"

La comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagasen, en el Senado ha vivido uno de los momentos más impactantes cuando la senadora del BNG Silvia Méndez ha espetado a la dirigente socialista que le "dolían los oídos" al escucharla utilizar el español a Aagesen para referirse a la provincia gallega de Orense. "Orense no existe, es Ourense", ha espetado la senadora del Grupo Parlamentario Plural.

"Quiero solicitar encarecidamente que no siga cometiendo un error que ha cometido a lo largo de toda la exposición. Orense no existe, es Ourense. Esa es la denominación tanto de la provincia como de la ciudad", ha asegurado Méndez tras la primera intervención de Aagesen, en la que la ministra ha repasado las incidencias ocurridas por los incendios, también de Galicia. Una denominación en español por la que a la senadora del BNG le "dolían los oídos" al haberlo escuchado "como 20 o 30 veces".

#EnDirecto | BNG recrimina a la ministra Sara Aagesen que diga Orense en vez de Ourense durante su comparecencia en el Senado: "Orense no existe (...) Dolían los oídos de oír como 20 o 30 veces esa denominación incorrecta" pic.twitter.com/UalNJPmBPn — Europa Press (@europapress) August 27, 2025

El Congreso autorizó el pasado curso político el uso de las lenguas cooficiales durante las intervenciones parlamentarias por la presión que los socios de investidura hicieron sobre los socialistas. Esta medida llevó a la Cámara Baja a contratar traductores y comprar pinganillos para los diputados. Una medida que no se ha implementado en el Senado.