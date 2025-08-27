Aagesen achaca los incendios a la "emergencia climática" y el PP replica que "hay que pisar más campo y menos despachos"

La ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se ha amparado este miércoles en el cambio climático para evitar asumir ninguna responsabilidad sobre los incendios que han arrasado miles de hectáreas en el país en las últimas semanas, lo que ha desatado la respuesta del PP exigiendo un cambio de políticas: "Hay que pisar más campo y menos despachos".

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo se ha escudado en la "emergencia climática" para asegurar que el clima es el culpable de los fuegos. "El cambio climático ha manifestado en nuestro país sus efectos de una forma muy clara", ha espetado antes de amparar la solución para los incendios que ha propuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un "Pacto de Estado frente a la emergencia climática", sobre el que ha dicho que es de vital importancia.

"El cambio climático también afecta a nuestro paisaje, a nuestra sociedad y a la dinámica social y económica", ha afirmado la dirigente socialista antes de reiterar en que "la ciencia nos está diciendo" que es necesaria la colaboración contra el cambio climático y avanzar en la pedagogía de los políticos para con la sociedad respecto a esta temática.

De esta forma se ha pronunciado Aagesen este miércoles en la Comisión de Transición Ecológica del Senado, en la que ha realizado una primera intervención de casi hora y cuarto en la que ha hecho un repaso por los medios de extinción con los que cuenta su Ministerio, a dónde se han destinado y los daños estimados que han causado los incendios en cada región.

Según Aagesen, su Ministerio se ha enfrentado a los incendios "desde el día uno" pidiendo además "rigor técnico" para llevar a cabo políticas que protejan a los ciudadanos, como a su juicio es el mencionado Pacto de Estado que Sánchez ya prometió hace tres años y la comisión interministerial anunciada por él mismo, que en realidad lleva creada, al menos, desde el 2018. "Tenemos que alejarnos de los bulos y de la Ideología y dogmatismo", ha sentenciado acto seguido.

"El Gorrón de La Mareta"

Por su parte, el senador del PP Francisco Javier Márquez le ha recriminado que su relato sea triunfalista incidiendo en que "si el Gobierno lo estuviera haciendo tan bien hubiese sido el primero en querer comparecer en las Cortes Generales" y no al ser llamado por los populares.

En esta línea, ha ahondado en la tardanza de respuesta de los dirigentes socialistas, al tiempo que ha afeado a los ministros de Sánchez que hayan criticado a los presidentes de las comunidades autónomas del PP que han sufrido incendios. "Decían que (Fernández) Mañueco estaba de vacaciones en Cádiz y la que en realidad estaba veranando en Cádiz era la ministra", le ha espetado a Aagesen antes de preguntarle por los más de siete días que el líder del PSOE tardó en reaccionar por estar de vacaciones en La Mareta. "Me pregunto dónde estaba el gorrón de La Mareta", ha subrayado.

"Hay que pisar más el campo y menos los despachos", le ha dicho a Aagesen explicando que la prevención de incendios por parte del Ejecutivo, a su juicio, no ha sido la adecuada y que faltaban medios para la extinción de los mismos. A los medios descritos por la ministra, habría que sumarle cinco aeronaves de extinción que, según ha recordado el senador popular haciendo referencia a un documento del Ministerio de Aagesen, no se contrataron por la falta de Presupuestos Generales del Estado.

Campos "llenos de combustible"

El senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha afirmado que, aunque el Gobierno "siempre" se escude en la emergencia climática, la causa real de los fuegos ha sido la falta de limpieza del campo: "Los campos estaban llenos de combustibles, por eso se ha quemado España y no por el cambio climático".

Así, ha destacado que "este es el resultado de años de abandono" y ha pedido un cambio de gestores por medio de una convocatoria de elecciones generales. Por último, ha interrogado a Aagesen si va a asumir algún tipo de responsabilidad o si va a actuar de la misma forma que hizo su Ministerio tras la DANA y el apagón.