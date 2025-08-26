El Gobierno desdeña el plan antiincendios de Feijóo "por poco fuste" y reclama al PP un pacto climático

Una de cal y otra de arena. El Gobierno ha vuelto de vacaciones tendiendo la mano al PP para que se sume a un pacto de Estado sobre el cambio climático, al tiempo que se ha comprometido a "estudiar con la máxima responsabilidad" las 50 medidas que este lunes propuso Feijóo para luchar contra los pirómanos, cuya iniciativa estrella es el uso de pulseras telemáticas.

"Las medidas del PP las vamos a estudiar, bienvenidas sean", afirmó la ministra portavoz, Pilar Alegría. Sin embargo, el consenso duró poco: a los pocos minutos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusaba a Feijóo de estar "ajeno a la realidad" y le pedía "ser más serio cuando se habla de cuestiones complejas". Incluso subrayó la necesidad de no confundir pirómanos con incendiarios y desdeñó que se pusiera el foco ahí y no en las graves negligencias que, a su juicio, se cometen al infringir ordenanzas municipales, por ejemplo, haciendo barbacoas. De ahí que sentenciara que se trataba de medidas de "poco fuste".

Tanto en el PP como en el Gobierno han rebajado el tono de reproches cruzados respecto a las primeras semanas de los incendios, pero el resquemor sigue presente. "La hemeroteca está ahí. Todos los presidentes autonómicos han reconocido la buena colaboración. Luego hubo un giro argumental", deslizó Pilar Alegría, que evitó admitir descoordinación entre las diferentes administraciones. Ahora, el Ejecutivo pide "trabajar por el pacto de Estado" contra el cambio climático.

El marco del Gobierno está claro, incluso a la hora de declarar las zonas catastróficas. En total, se registran 118 episodios de incendios —y también de danas— que este verano han azotado a 16 comunidades, todas salvo el País Vasco. Desde Moncloa insisten en que el calentamiento global está detrás de estas catástrofes naturales y que afectan especialmente a España "por su posición geográfica".

A diferencia de las críticas lanzadas por la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, el Ejecutivo ha sido cuidadoso de no confrontar con los presidentes autonómicos afectados. "Los ciudadanos no esperan que entremos en refriegas políticas", aseguraba Alegría, quien animó al resto de grupos a presentar medidas: "Cualquiera será estudiada, valorada y analizada". "No vamos a entrar en crispación y división", insistió en otro momento, mientras reiteraba que "el Gobierno nunca se ha puesto de perfil cuando ha habido una emergencia".