La larga lista de enchufes a las amigas de Ábalos

La investigación de la UCO sobre los enchufes de José Luis Ábalos ha desvelado páginas increíbles en la historia del nepotismo español. Hasta ahora habían salido a la luz las andanzas de Jéssica, prostituta a la que amparaba el exministro –"sugar daddy" le llegó a denominar ella a Ábalos– y que mostró su enfado cuando osaron pretender hacerle una entrevista personal para el puesto enchufada.

Koldo García Izaguirre reclamó la intermediación inmediata de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para que frenara el procedimiento ordinario y se le diera la plaza a la prostituta. Ahora se pueden comprobar también los capítulos protagonizados por otra de las chicas de Ábalos: Claudia Montes, miss Asturias + 30 años a la que en el chat denominaban como "loca Asturias". Y Claudia se permitió montar en cólera contra el cargo que se opuso a su enchufe y hasta exigió su destitución: "Es el que está detrás de todo esto y sigue de director de producción en la empresa".

Los chats son históricos y transcritos literalmente: "Me llaman Adif y me confirma que la solicitud de ponerme Internet que está más que firmada por mucha gente y que ya hacía tiempo que me podía tener Internet. Que el problema es mi empresa que nos facilita los datos que se le piden, que es el contacto de la persona para que me pueda poner la fibra óptica", dice Claudia Montes.