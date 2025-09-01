El PP defiende a Vidal-Quadras: pregunta al Gobierno por qué no ha tomado medidas contra Irán tras el atentado

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas a cuenta del atentado que sufrió Alejo Vidal-Quadras, que casi le cuesta la vida, a las que ha tenido acceso Libertad Digital. Dado el nulo interés mostrado por el Gobierno de Pedro Sánchez en este asunto, los de Alberto Núñez Feijóo pretenden que se tomen medidas para, como mínimo, que algo así no se repita en nuestro territorio.

Ocho personas fueran detenidas por el intento de asesinato contra el que fuera eurodiputado del PP y después presidente de Vox, que fue objetivo de los atacantes por sus vínculos con la oposición iraní. Por este motivo, la formación de Feijóo pregunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez en primer lugar, "¿qué valoración le merece al Gobierno el Auto y la implicación de Irán en el intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras Roca, un ciudadano español en territorio español?".

Y es que el Gobierno ha parecido siempre ajeno a este asunto, de ahí que el PP reclame conocer "¿con qué información ya sea de fuentes diplomáticas, de inteligencia o de cooperación con aliados o socios, cuenta el Gobierno relativa a la implicación de agentes del régimen iraní u organizaciones patrocinadas por Irán en la planificación, dirección, financiación o ejecución del intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras Roca?".

El Gobierno, ¿impasible?

La investigación continúa abierta y se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz procesó a los ocho sospechosos de propinar los disparos contra el exdirigente político por pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato. Sin embargo, a nivel político no se conoce ninguna decisión, de ahí que el PP pregunte "¿Qué medidas políticas ha tomado hasta la fecha el Gobierno de España como consecuencia del intento de asesinato de Alejo Vidal-Quadras Roca?

La formación de Feijóo recuerda que por hechos semejantes Países Bajos expulsó a diplomáticos iraníes y logró que la UE sancionase al Ministerio de Inteligencia iraní; Dinamarca retiró a su Embajador en Teherán en 2018 y Australia acaba de expulsar al Embajador iraní, de ahí que interpelen al Gobierno para que aclare ¿qué medidas políticas va a tomar el Gobierno de España en respuesta a la implicación de Irán en un atentado contra un ciudadano español en territorio español?".

Recalcan, además, que hay una mayor eficacia de cualquier medida cuando se adopta en conjunto con la UE y que Vidal-Quadras fue eurodiputado entre 1999 y 2014, y Vicepresidente del Parlamento Europeo, de ahí que pregunten si "ha sido elevado este asunto al ámbito europeo para coordinar una respuesta conjunta frente a agresiones de naturaleza terrorista cometidas desde territorio extranjero o con patrocinio estatal.

Por último, cuestionan al Ejecutivo de Sánchez sobre si "se ha propuesto o se propondrá en la UE alguna iniciativa formal para investigar a Irán como Estado patrocinador de este y de otros atentados cometidos en suelo europeo". La aparente falta de interés del Gobierno sobre un ataque semejante arroja muchas sospechas y dudas al respecto, que siguen sin ser aclaradas.