Vox pide el fin de la impunidad de las denuncias falsas por violencia de género

Pese a los intentos de veto por parte del bloque de investidura, Vox ha celebrado en el Congreso de los Diputados la jornada titulada 'Identidad de género, denuncias falsas'. Desde el Gobierno y sus socios, se ha acusado a la formación de Santiago Abascal de ser "negacionista" y de "promover la exclusión y la regresión de los derechos de las mujeres".

La diputada de Vox Rocío de Meer y el vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID), Jesús Muñoz, fueron los encargados de abrir la jornada, criticando duramente la polémica generada en torno al acto. "¿Por qué son polémicas estas jornadas y no que Iglesias, que le gusta azotar a las mujeres hasta sangrar, tenga un altavoz público en medios de comunicación?", cuestionó Muñoz que se ha emocionado al recordar su batalla por la custodia de su hijo.

"¿Por qué no importan los niños y hombres asesinados en el seno del hogar, por qué solo hay minutos de silencio, pancartas y declaraciones institucionales para las mujeres asesinadas?", preguntó la diputada Rocío de Meer, reprochando al Gobierno su política de género.

Diputados de Vox, junto a representantes de asociaciones y profesionales, algunos llegados desde Argentina, han denunciado el "fracaso" de la ley de violencia de género y han reclamado el fin de la impunidad de las denuncias falsas, con sanciones económicas y que los abogados asuman su responsabilidad en exigir que se cumpla la ley. El portavoz de Seguridad e Interior de Vox, Samuel Vázquez, ha señalado que "al querer convertir a todas en víctimas y a todos en culpables", se ha generado un volumen que impide identificar a quienes realmente están en riesgo. Según ha explicado, esta situación ha llevado a que el seguimiento policial se reduzca, en muchos casos, a "dos llamadas telefónicas", evidenciando así la falta de protección real para las mujeres que sí sufren violencia.

La diputada Rocío Aguirre acusó a los grupos políticos de guardar silencio ante las agresiones sexuales cometidas por inmigrantes en situación irregular. En concreto, denunció la falta de apoyo "a las chicas violadas en Madrid por inmigrantes ilegales", pocos días después de conocerse la violación de una menor de 14 años en el barrio de Hortaleza, a manos de un residente marroquí del centro de menores. La jornada, de hecho, ha coincidido con un acto feminista organizado por el PSOE, encabezado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien ha defendido que la inmigración ilegal no está vinculada al aumento de la delincuencia en las calles. "No lo vamos a consentir".

La identidad de género fue otro de los ejes centrales de la jornada. El exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Francisco Javier Borrego, ironizó sobre el marco legal actual en materia de género, cuestionando las consecuencias de leyes como la de violencia de género o la Ley Trans en el ámbito judicial. "Hoy me siento mujer, me llamo Francisca Javiera, no me discutan que les llevo por delito de odio a un tribunal".

Desde Vox denuncian que el Gobierno desacredita a quienes discrepan de sus políticas, tildándolos automáticamente de "negacionistas, racistas o xenófobos".

Durante la jornada se presentaron varios casos de denuncias falsas, entre ellos el expuesto por el abogado de familia Daniel Labrador, quien relató el caso de un padre que fue víctima de una acusación falsa. "Finalmente, el padre obtuvo la guardia exclusiva de su hija un 28 de octubre. El día siguiente, la madre asesinó a su hija de seis años con un cóctel de barbitúricos. Cuando la realidad desmiente al relato, el feminismo intenta invisibilizarla".