Alberto Nadal se incorpora a trabajar ya con Feijóo

Alberto Nadal se ha estrenado como vicesecretario de Economía, acudiendo a su primera reunión del comité de dirección de todos los lunes. No estuvo la semana pasada en el encuentro que se celebró en Aranjuez y se incorpora ahora a sus labores después de dejar su cargo como director del Banco Interamericano de Desarrollo.

Nadal fue secretario de Estado de Energía y Presupuestos en el Gobierno de Mariano Rajoy y su elección ha sido polémica dentro del partido porque se produce cuando está a punto de juzgarse el caso que investiga al exministro de Hacienda de esa época, Cristóbal Montero.

En plenos casos de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, la elección de uno de los hermanos Nadal podía empañar la labor de oposición por haber estado vinculado al anterior Ejecutivo. Junto a él estará Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, tras la última remodelación de la dirección que Feijóo llevó a cabo a finales de julio.