El PP noquea al Gobierno con el "Solo sí es sí 2.0"

Alberto Núñez Feijóo ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno por el enchufe de su hermano, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz y por los negocios de su mujer, Begoña Gómez. "Es el responsable de este lodazal", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso, exigiendo ya responsabilidades políticas por alguno de los escándalos que le afectan.

Ester Muñoz trató en la sesión de control al Gobierno con condescendencia a la vicepresidenta: "¿De verdad le quedan ganas de ponerse a la defensiva cuando le estoy preguntando por mujeres que se han sentido vulnerables por su Gobierno, de verdad?". María Jesús Montero. Elías Bendodo, por su parte, le preguntaba por su jefe de gabinete, y esta salía por Gaza de tal manera: "El PP niega ningún (sic) tipo de agresión". Es decir, según la también ministra de Hacienda, el PP no niega las "agresiones" de Israel a los palestinos, las reconoce todas.