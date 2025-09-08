Feijóo acusa a Sánchez de "haber vivido de la prostitución" por el papel de Begoña Gómez en las saunas

Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso más y, después de decir en la tribuna del Congreso que Pedro Sánchez fue "partícipe, a título lucrativo, del abominable negocio de la prostitución", le ha acusado de "vivir de la prostitución" en una entrevista en Telecinco. Una acusación similar pero más directa, dado el papel de Begoña Gómez en el negocio de su padre, según varios testimonios, el último publicado por El Español, que la señalan como la encargada de pagar en sobres y hablan, incluso, de la presencia de menores.

El presidente del Partido Popular fija este asunto como prioritario en su labor de oposición y, lejos de recular, acentúa más su crítica, en plena campaña del PSOE para aprobar la Ley que prohíba la prostitución. Una medida criticada por el líder de la oposición, que considera hipócrita presentar esta iniciativa con el historial del presidente. "Nosotros estamos a favor de abolir la trata, pero para hablar de prostitución hay que tener legitimidad y cumplir dos cosas: no consumirla y no vivir de ella", ha dicho.

"Eso de estar en contra de la prostitución el concejal Pedro Sánchez y vivir de ella en casa el concejal Pedro Sánchez...", ha ironizado. "Lo que yo no sabía es que la mujer del presidente del Gobierno había trabajado en esos lugares, que los pagos se hacían en sobre y que había proxenetismo, droga, y grabaciones", ha asegurado, calificando de "lugar sórdido y bajeza moral el lugar en el que ha vivido Pedro Sánchez", algo que considera "incompatible con ser presidente de mi país".

Feijóo ha defendido su "obligación de recordar que Sánchez ha tenido una relación y se ha lucrado de la prostitución", así como el hecho de que "parte de su patrimonio" viene de ese negocio, reivindicando el choque que protagonizó con el jefe del Ejecutivo en el último Pleno antes de las vacaciones. Este miércoles, ambos volverán a verse las caras en la primera sesión de control del curso político, donde la corrupción volverá a ser protagonista ya que ese día declaran en los juzgados Begoña Gómez y su asesora.

El Año Judicial y las encuestas

El endurecimiento de su labor de oposición se constató también la semana pasada cuando Feijóo decidió ausentarse de la apertura del Año Judicial. "Lo volvería a hacer", ha dicho, reafirmándose en su decisión a pesar de las críticas recibidas en algunos sectores de la derecha. El líder del PP insiste en que no podía validar con su presencia lo que "es anormal", en referencia al fiscal general imputado, Álvaro García Ortiz, y su asistencia al acto en presencia del Rey Felipe VI.

Según Feijóo, cuando le comunicó al monarca su plantón, le transmitió que "lo entendía y tomaba nota". Se trata del segundo plantón al Gobierno en un acto institucional, con presencia del Rey, después del que tuvo lugar en el 40 aniversario de la UE, cuando el líder del PP dijo que "no compartiría actos institucionales" con Pedro Sánchez.

La nueva estrategia se produce en pleno ascenso de Vox en las encuestas, superando ya los 50 escaños. El líder del PP ha intentado restarle importancia asegurando que es la cifra que ya obtuvieron en 2019, y ha insistido en decir que su objetivo sigue siendo "gobernar en solitario". "Confiar la gestión de un país, en las circunstancias que estamos, a partidos políticos que no han gestionado ni gobernado ni tienen experiencia de gobierno, es muy arriesgado", ha advertido.

Preguntado por el anuncio de Pedro Sánchez sobre Israel y Gaza, Feijóo ha querido hacer hincapié en que "lo que está haciendo Israel en Gaza es inadmisible; confundir a todos los civiles de Gaza con los terroristas de Hamás, es inadmisible; bloquear la ayuda humanitaria, es inadmisible; por tanto, Israel tiene que cumplir el derecho internacional", aunque ha añadido que el presidente lo que no ha dicho es que "Hamás es una organización terrorista" que "no ha devuelto a los rehenes" y que "utiliza túneles debajo de hospitales y colegios" para refugiarse.