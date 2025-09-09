El Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid ha citado a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a un acto de conciliación el próximo 27 de octubre, tras la admisión a trámite de la solicitud presentada por el sindicato de la Policía Nacional Jupol.

El procedimiento se produce como paso previo a una posible querella penal por injurias graves con publicidad, derivadas de las declaraciones realizadas por Belarra en julio, en las que acusaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de promover ideologías extremistas y prácticas racistas.

Según ha informado Jupol, el origen del conflicto se remonta al pasado 15 de julio, cuando Ione Belarra pronunció unas declaraciones públicas en Torre Pacheco (Murcia) acusando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de estar infiltradas por una "ideología neofascista" y de promover un "terrorismo nazi de extrema derecha".

Estas afirmaciones fueron seguidas por un mensaje publicado el 21 de julio en la red social X, en el que Belarra acusó a la Policía Nacional de realizar "redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país", extendiendo esta acusación también a los Mossos d'Esquadra. En ese mismo mensaje, afirmó la existencia de un "racismo institucional" en las fuerzas policiales.

La policía nacional hace redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país, también en Cataluña. Los mossos harían lo mismo porque el problema es el racismo institucional. Gobernáis un país que no conocéis y así nos va en España y en Catalunya. https://t.co/MUbeqns8Dp — Ione Belarra (@ionebelarra) July 21, 2025

Reacción del sindicato policial

El sindicato Jupol considera que estas declaraciones suponen un grave atentado contra el honor, la profesionalidad y la neutralidad política de los agentes de la Policía Nacional. En su comunicado, denuncian que se trata de acusaciones infundadas con el objetivo de dañar la imagen pública de una institución que actúa, según destacan, "con plena sujeción a la legalidad, sin discriminación alguna ni motivación ideológica".

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha subrayado la importancia del procedimiento judicial: "La admisión a trámite de este acto de conciliación es un paso fundamental para frenar los ataques injustos y falsos que se lanzan desde determinados sectores políticos contra la Policía Nacional".

Exigen rectificación pública y compensación económica

Durante el acto de conciliación previsto para el 27 de octubre, el sindicato solicitará a Ione Belarra una rectificación pública de sus declaraciones, que deberá realizarse a través de medios de comunicación de ámbito estatal. También exigen unas disculpas públicas, la eliminación inmediata del mensaje en redes sociales y su sustitución por un tuit de disculpa.

Jupol reclama además una indemnización de 30.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados a la imagen y al honor de la Policía Nacional.

El sindicato ha advertido que, en caso de no llegar a un acuerdo en el acto de conciliación, interpondrá una querella penal por injurias graves con publicidad contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Estas circunstancias podrían tener, según Jupol, "consecuencias penales significativas".

Jupol ha concluido recordando que el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un pilar esencial de toda democracia, y que ningún cargo público puede utilizar su posición para lanzar acusaciones infundadas y ofensivas contra los agentes encargados de garantizar la seguridad y el orden público.