En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Teresa Gómez y Juan Pablo Polvorinos han tratado algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, el boicot del bloque de la izquierda a La Vuelta en Madrid, el escondite del hermano de Pedro Sánchez en La Moncloa y la financiación ilegal del PSOE.

Sobre el boicot a La Vuelta en Madrid, Juan Pablo Polvorinos, director de los informativos de esRadio, ha señalado que el Gobierno de España "no fue capaz de garantizar" las dos cuestiones básicas sobre las que debía velar en este acontecimiento deportivo. En su opinión, el Ejecutivo "se enorgullece de la lamentable imagen que ha dado España estos días". El periodista ha añadido que el presidente del Gobierno ha puesto su agenda personal "al servicio de tapar los problemas internos que tiene" y que su estrategia pasa por "dominar la agenda política interna".

"Hoy se ha hablado mucho más de este asunto –ha subrayado Polvorinos– que del hermano de Pedro Sánchez o de las irregularidades detectadas por la Fiscalía Anticorrupción de Navarra en la adjudicación de la obra de Belate a la empresa Servinabar, vinculada a Santos Cerdán".

Financiación ilegal del PSOE

Teresa Gómez, periodista en el diario The Objective, ha centrado su intervención en los avances de la investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Socialista. Según ha explicado, los agentes de la investigación ya han trasladado al juez instructor, Leopoldo Puente, que existen indicios para imputar al PSOE como persona jurídica en la causa.

Aunque todavía no se ha presentado un informe oficial, las pesquisas apuntan a los registros realizados en la empresa del constructor Pepe Rufes, amigo de José Luis Ábalos y señalado como organizador del denominado grupo acelerador. Este círculo habría reunido a empresarios a los que se facilitaba la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones: un porcentaje para el político interviniente y otro –entre el 15 % y el 20 %– para el partido.

La documentación incautada reflejaría cómo parte de esas comisiones se desviaban posteriormente al PSOE en forma de supuestas donaciones, lo que, según Cuesta, deja "evidencia absoluta" de la mecánica de financiación.

Posible fraude fiscal del hermano de Sánchez

Por otro lado, la tertulia se ha centrado en que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, habría fijado su residencia en Portugal con el objetivo de no tributar en España.

El periodista Alejandro Entrambasaguas también ha estado presente en la tertulia de La noche de Cuesta, denunciado las últimas noticias conocidas acerca del hermano del presidente. Según ha apuntado el presentador del programa, Carlos Cuesta, el hermano de Sánchez "estaba metido en un cuarto de Moncloa", mientras que, según ha explicado Entrambasaguas, "al mismo tiempo tramitaba su mudanza fiscal a Portugal para ahorrarse el pago de impuestos".

Según Entrambasaguas, el hermano del presidente se instaló en Moncloa "a finales del año 2021", después de una excedencia en la que viajó a Tailandia y regresó casado con la japonesa Kaori Matsumoto, que también habría residido en el complejo presidencial. "Estuvieron viviendo más de medio año. Lo verdaderamente relevante es que estuvo instalado gran parte del año 2022", ha asegurado.

Implicaciones legales

El periodista considera que esta circunstancia podría tener implicaciones legales: "Esa es la clave y por eso nosotros incidimos en que esto puede suponer un nuevo delito para el músico, porque podría tratarse de un fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Nosotros sí que tenemos constancia de que pasó más de medio año en el Palacio de la Moncloa durante 2022".

Entrambasaguas ha relatado además las técnicas utilizadas para justificar la residencia en Portugal: "Primero lo que hizo fue alquilarse una habitación en un hotel, que pisaba de vez en cuando. Luego hizo la técnica de comprarse aquel palacete en ruinas en la ciudad de Elvas, que tres años después sigue en ruinas".

El periodista ha subrayado la relevancia política del caso: "Cuando la juez Beatriz Biedma le preguntó que por qué tributa en Portugal, él insistía en que se había mudado allí. Pero lo cierto es que estaba metido en Moncloa".

"Había muchos periodistas que se iban a Badajoz y a Portugal a tratar de localizarle y hacerle reportajes y no estaba. Estaba viviendo oculto en el Palacio de la Moncloa", ha insistido Entrambasaguas.

En su opinión, el hecho de que Pedro Sánchez albergase a su hermano en la residencia oficial mientras tramitaba su mudanza fiscal "podría abrir un nuevo frente judicial y político" para el presidente del Gobierno.