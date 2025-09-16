La fiscal de García Ortiz y "cianuro" de Ayuso tenía este post-it: "Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernandez"

En octubre de 2024, el Tribunal Supremo ordenó el registro del despacho del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y de todos los dispositivos que tuvieran relación con la investigación por la filtración de las conversaciones privadas del novio -o su equipo jurídico- de Isabel Díaz Ayuso. Los registros se llevaron a cabo.

Y todo ello quedó plasmado en unas actas que hoy cobran más relevancia que nunca. Y es que en el registro de la mesa de la fiscal de referencia de García Ortiz en Madrid, Pilar Rodríguez, la UCO detectó una agenda con un post-it. Y en el post-it aparecía el nombre de la mujer del presidente del Gobierno y un restaurante: "Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernandez", ponía literalmente.

Las actas de la Guardia Civil (UCO) en cuestión detallan lo siguiente, tal y como ha podido comprobar Libertad Digital en esos documentos: "Los funcionarios actuantes proceden a la intervención de los siguientes documentos:

Sobre la mesa del despacho dentro de una agenda del año 2024, Enumerado como documento n° 1, la hoja que es arrancada en este acto con la avenencia de la interesada correspondiente a los días 11, 12 y 13 de Marzo que tiene adherido un post-it con la anotación manuscrita "Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernandez". Y se añade en las actas: "Documento n° 2 encima de la mesa del despacho tarjeta de presentación con el membrete Fiscal Jefe Provincial con anotaciones".

El "cianuro" y la nota de prensa

Se trata del folio dos plasmado en esas actas y donde se destaca previamente que se trata del registro de elementos de Pilar Rodríguez, la misma fiscal que hizo la anotación en sus mensajes intercambiado con el fiscal general procesado señalando que sería conveniente un poco de "cianuro" para la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como complemento a la nota de prensa donde se filtraron las conversaciones privadas entre los abogados del novio de Díaz Ayuso y la Fiscalía.

Así, la UCO señala que: "Por los funcionarios de policía judicial actuantes en presencia de la interesada se procede a examinar toda la documentación existente en el despacho objeto de registro, así como accede a su ordenador profesional, previa la facilitación de las contraseñas por parte de la Señora Rodríguez".

La fiscal en cuestión debió ser consciente de la importancia del post-it. Y el folio 5 prosigue de la siguiente manera: "Por parte de Doña Pilar Rodríguez Fernández se quiere precisar en este acto que el post-it adherido al documento n° 1 en el que aparece anotado Restaurante Manuel Becerra y debajo de una línea el nombre de Begoña Gómez Fernández, se trata de un apunte a fin de interesar a los fiscales instructores que en la primera anotación se refiere a que debe darme cuenta de un incendio en el restaurante que fallecieron varias personas y en la segunda anotación a fin de que me dieran cuenta del procedimiento que está incursa la Señora Begoña Gomez".

"Respecto al documento nº 4 a las anotaciones que hay al final de páginas son anotaciones manuscritas que estaba visionando la declaración de la Excelentísima Señora Almudena Lastra y del Señor Iñigo Corral Lozano declaraciones ante el Tribunal Superior de Justicia", añaden las actas de la UCO.

Sea como sea, el post-it incluía el nombre de la mujer del presidente del Gobierno. Y hay que recordar que la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, fue la que hizo alusión al "cianuro". Y la que luego aseguró que eran bromas con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la posibilidad de "incorporar un poco de cianuro" en la nota de prensa difundida por el Ministerio Público contra el novio de Isabel Díaz Ayuso por puro motivo de "desahogo".