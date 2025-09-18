El PP exige a Sánchez el registro de entradas a Moncloa por convertirla en el "refugio fiscal" de su hermano

El Partido Popular no desvía el tiro de la corrupción, en la que que intentan volcar su labor de oposición, a pesar de las distracciones del Gobierno. Por eso, han anunciado una ofensiva parlamentaria a cuenta del uso particular de La Moncloa por parte del hermano de Pedro Sánchez, según publicó El Debate.

Entre las iniciativas llevadas a cabo, y que ha dado a conocer la portavoz en el Senado, Alicia García, está exigir el registro de entradas y salidas de La Moncloa de 2021 a 2024, tanto de David Sánchez como de su mujer, para comprobar si residieron en este edificio a costa de todos los españoles, y cuando su residencia fiscal estaba en Portugal para ahorrarse impuestos en España.

"La Moncloa convertida en refugio fiscal", ha criticado García, que ha anunciado también una batería de preguntas para conocer si Hacienda va a investigar lo ocurrido, si Sánchez colaboró con la Justicia, si el hermano devolverá las cuotas que no pagó y el coste total de su alojamiento en La Moncloa, "convertida en un chollo fiscal" que "acogía a un inquiokupa de lujo".

El PP recuerda que David Sánchez cobró 273.000 euros en un puesto cuya designación se está investigando por posible enchufismo, a lo que habría que sumar lo que se ahorró por residir en La Moncloa a costa del erario público. Por eso, exigen investigarlo.

Dimisión de la ministra de Igualdad

Como piden, también, investigar que las pulseras antimaltrato para mujeres registraran fallos, dejando desprotegidas a las víctimas. Una situación que la portavoz del PP ha comparado con la Ley del sólo sí es sí, que provocó la salida de la cárcel de cientos de violadores.

"Menos pancarta y más protección", ha reclamado García, que ha reclamado la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, además de exigir una auditoría para garantizar que no se vuelva a repetir. El PP pide conocer cuántas mujeres se han visto afectadas, durante cuánto tiempo y cómo ha afectado esto a las causas judiciales pendientes.