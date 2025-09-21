Ofensiva sin cuartel del PP contra la ministra de Igualdad por las pulseras antimaltrato

El Partido Popular advierte de que el fallo en las pulseras antimaltrato podría acarrear consecuencias similares a la Ley del Sólo sí es sí, que provocó la salida de la cárcel de violadores. En este caso, estarían en juego causas judiciales por vulnerar órdenes de alejamiento, dada la falta de datos sobre la localización de los condenados. Por ello, han emprendido una ofensiva contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Después de que el pasado viernes el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, lograra hablar con ella doce minutos, tras dos intentos fallidos, los de Alberto Núñez Feijóo no se dan por satisfechos y exigen medidas al Gobierno. La próxima semana debatirán la reprobación en el Congreso de Redondo, forzando así a que se retraten todos los grupos, incluido Podemos, salpicado también por este asunto ya que la contratación se hizo siendo Irene Montero ministra.

Además, el grupo de Ester Muñoz ha registrado una batería de preguntas para saber las causas del fallo en las pulseras, cuántas víctimas se han visto afectadas, desde cuándo conoce el Ejecutivo lo ocurrido, cómo van a solucionarlo o qué medidas van a adoptar en adelante para evitar que algo así vuelva a repetirse.

El próximo martes, el Senado organizará una sesión monográfica sobre la violencia de género, con este asunto como eje central. A la sesión ha sido invitada la ministra de Igualdad, que no ha confirmado su asistencia. La jornada arrancará a las 12.00 con la intervención de los consejeros de Igualdad de las CCAA gobernadas por el PP, ya que los del PSOE han rechazado acudir.

La iniciativa se suma a la puesta en marcha por el grupo popular en la Cámara Alta, que a través de su portavoz, Alicia García, que denunció lo ocurrido y exigió la dimisión de Redondo, a la que acusan de negligente. El propio Feijóo puso en duda también el pasado martes su competencia para seguir al frente del ministerio y le acusó de "indolente" y "mala fe".

El PP lleva tiempo fiscalizando a este ministerio. Después de exigir información por la campaña que "por huevos", exigen ahora a Igualdad que actualice los datos sobre violadores beneficiados por la Ley del Sólo sí es sí, ya que no se renuevan desde el año 2023. La formación exige conocer el número de violadores beneficiados por la norma y cuántos han reincidido.