Editorial de Cuesta: "Lo único que les importa es la propaganda, no la verdad ni la protección de las víctimas"

Con su clásico "¡Viva España y viva la libertad!", Carlos Cuesta ha arrancado la semana con el escándalo de las pulseras antimaltrato. Para Cuesta, este caso deja claro que el Ministerio de Igualdad ha puesto en riesgo directo a miles de mujeres por ahorrarse dinero y mantener su red de enchufados y propaganda.

El editorial ha sido rotundo: "Estamos hablando de que 4.600 mujeres quedaron sin protección efectiva. Y aún así, la ministra Ana Redondo se atreve a decir que todo esto es ‘una cortina de humo’ montada por el PP".

Cuesta ha recordado que el Ministerio de Igualdad cuenta con más de 500 millones de euros al año y que, en lugar de reforzar herramientas eficaces como el sistema Cometa —que permite localizar en tiempo real a agresores y víctimas mediante GPS y comunicación con el móvil— optaron por abaratar el contrato a costa de seguridad: "¿Cómo se puede cambiar un sistema crítico por uno sacado de AliExpress?"

Millones en cursillos sexoafectivos

El presentador ha denunciado lo que considera el uso ideológico y propagandístico del dinero público por parte del Ministerio: "Se lo repito: nos han colado cursillos sobre masturbación para mayores de 60 años, educación sexoafectiva para niños menores de 6. Pero no hay dinero para garantizar que funcione una pulsera que puede salvar vidas."

Según Cuesta, el escándalo no es solo técnico: "Esto huele que espanta. Cambiar un contrato por 13 millones menos, sabiendo que se borraban los datos, sabiendo que fallaban los avisos a las víctimas... ¿Qué querían? ¿Taparlo? ¿Esconderlo? ¿Han visto el nivel de ruindad que manejan?"

En tono irónico, Cuesta ha repasado la cadena de mentiras del Ministerio: "Primero dijeron que era mentira. Luego, que era una noticia antigua. Después, que ya estaba todo solucionado". Y añade: "Ahora, gracias a este programa y a muchos jueces valientes, sabemos que sí hubo fallos, que sí se desactivaron alertas y que el Consejo General del Poder Judicial avisó directamente al Ministerio. Pero ellos seguían mintiendo. Porque lo único que les importa es la propaganda, no la verdad ni la protección de las víctimas."

Cuesta también ha señalado que el nuevo contrato, presentado por Ana Redondo, admite implícitamente el fracaso del anterior: "¿Si las pulseras no fallaban, por qué las cambian? ¿Por qué dicen que ahora sí tendrán mejoras técnicas? ¿No se dan cuenta de que se están desmintiendo ustedes mismos?"

Carlos Cuesta ha cerrado su editorial con los datos que demuestran el fracaso absoluto del Ministerio de Igualdad: "Llevamos más de 3.000 millones de euros gastados en esta aventura ideológica y hoy seguimos teniendo una media de 14 violaciones al día. ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde está la eficacia?"