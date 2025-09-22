El contrato de las pulseras antimaltrato previas, las que no tenían fallos, fue adjudicado en 2021. Tenía un coste total de 36,7 millones. Con las pulseras modelo Ali Express el Ministerio de Igualdad se ahorró en teoría 13 millones de euros a cambio de dejar un sistema carente de garantías. El escándalo no ha tardado en explotar al descubrir que durante, al menos, nueve meses, las pulseras dejaron de funcionar en un universo potencial de 4.600 maltratadores y sus respectivas víctimas. Es más, que por el camino se perdieron las bases de datos sobre las violaciones de las órdenes de alejamiento de estos mismos maltratadores teóricamente geolocalizados desde marzo de 2024.

Pues bien, mientras la racanearía y la chapuza se adueñaban del sistema Cometa -el que gestiona las pulseras antimaltrato-, el festival de enchufes y despilfarro campaba a sus anchas en el Ministerio de Igualdad. Estos son algunos de los ejemplos de los gastos llevados a cabo por ese departamento ministerial mientras recortaban en las pulseras que protegen a las mujeres maltratadas.

2,8 millones gastados en la campaña para fomentar la masturbación en los mayores de 60 años: el anuncio fue tan explicito que Youtube puso una advertencia para todos los usuarios previo al visionado.

gastados en la campaña para fomentar la masturbación en los mayores de 60 años: el anuncio fue tan explicito que Youtube puso una advertencia para todos los usuarios previo al visionado. 211.000 euros para la aplicación "me toca" y registrar públicamente qué hace cada uno en su casa.

para la aplicación "me toca" y registrar públicamente qué hace cada uno en su casa. 100.000 euros para un informe que concluyó con la afirmación de que las mujeres trans sufren más tabú por la regla que el resto de mujeres.

para un informe que concluyó con la afirmación de que las mujeres trans sufren más tabú por la regla que el resto de mujeres. 103.000 euros en seguir las noticias críticas en prensa. Traducido, todo un sistema de control de la prensa con apariencia de censura.

en seguir las noticias críticas en prensa. Traducido, todo un sistema de control de la prensa con apariencia de censura. 1,2 millones en la campaña para "que el miedo cambie de bando". Es de suponer que quieren que haya miedo entre una parte de la sociedad.

en la campaña para "que el miedo cambie de bando". Es de suponer que quieren que haya miedo entre una parte de la sociedad. 17.000 euros en el estudio científico que concluyó que el "color rosa oprime y reprime a las niñas"

en el estudio científico que concluyó que el "color rosa oprime y reprime a las niñas" Otros 2,8 millones en campañas para la "concienciación en materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el reparto efectivo del trabajo de cuidados".

en campañas para la "concienciación en materia de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el reparto efectivo del trabajo de cuidados". 370.000 euros en unos cursos virtuales sobre género que no provocaron, desde luego, colas para la inscripción: un tercio de las plazas gratis sobre feminismo jurídico y ambiental seguían vacías cuatro meses después de lanzarlas.

en unos cursos virtuales sobre género que no provocaron, desde luego, colas para la inscripción: un tercio de las plazas gratis sobre feminismo jurídico y ambiental seguían vacías cuatro meses después de lanzarlas. 2,5 millones en una campaña para promover la "diversidad sexual" con vídeos adaptados al horario infantil.

en una campaña para promover la "diversidad sexual" con vídeos adaptados al horario infantil. 14.640 euros para lanzar la educación 'sexoafectiva' en niños de menos de 6 años.

para lanzar la educación 'sexoafectiva' en niños de menos de 6 años. 1,6 millones en la campaña "por huevos", porque, según decía la costosa promoción, hay que terminar con "los roles tradicionales" del hombre.

en la campaña "por huevos", porque, según decía la costosa promoción, hay que terminar con "los roles tradicionales" del hombre. 2,5 millones en «estudios» y «trabajos técnicos» contra la "masculinidad hegemónica".

En resumen, un presupuesto de 511,5 millones de euros anuales destinados a gastos varios que no han servido para reducir las estadísticas de violaciones y agresiones sexuales. En 2025 en España se han denunciado 14 violaciones al día, es de decir una violación cada hora y 40 minutos; y 39 agresiones sexuales al día (sin penetración), una cada 37 minutos. Unas agresiones que siguen aumentando, según el propio Balance de Criminalidad de Interior.

Y esos más de 500 millones del Ministerio de Igualdad darían, bien administrados, por ejemplo, para financiar una dotación adicional de 15.000 agentes de Policía con los que evitar todo tipo de agresiones y violaciones.