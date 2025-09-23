Las claves de las últimas encuestas: ¿dónde deben estar más preocupados, en Ferraz o en Génova?

La última semana ha sido testigo de la publicación de una auténtica catarata de hasta seis encuestas electorales para unas hipotéticas generales, un volumen ingente de información que se puede analizar para saber cuál es la situación política real del momento.

Hay varios datos que son muy interesantes y que se pueden extraer del conjunto de sondeos, empezando por ejemplo porque el Partido Popular baja en todos ellos. En unos mucho y en otros poco, con diferencias que no suelen aparecer en los diferentes estudios demoscópicos, pero en cualquier caso, si de seis, los populares caen en los seis, eso nos está diciendo algo.

Por su parte, el PSOE sube en la mayoría, no en todos pero sí en la mayoría, pero a pesar de estas trayectorias divergentes la diferencia entre ambos partidos se mantiene en un porcentaje elevado: un 7% haciendo la media de todas las encuestas.

Otro dato clave es que la suma de los diputados que obtendrían PP y Vox siguen siendo una mayoría más que absoluta: según la media de los seis sondeos que hacen la atribución de escaños de ambos partidos llegaría a 199 diputados, 23 por encima de la cifra de 176 que marca la mitad más uno de los asientos en el Congreso.

Vox es, por cierto, el gran ganador de esta ronda de encuestas: los de Santiago Abascal suben en todas y cada una de las encuestas y la media de esta subida es de un 1,7%. Además, si de nuevo atendemos al promedio de los seis estudios demoscópicos el partido a la derecha del PP estaría en un 16,3% del voto. Sería, por más de un punto, el mejor resultado del partido en toda su historia.

¿Dónde debe cundir la alarma?

Con estos datos cabe preguntarse quién debe estar más preocupado por la situación y por lo que reflejan los estudios demoscópicos: si la alarma debe correr más en la calle Génova o en Ferraz, sedes respectivamente de PSOE y PP.

Desde luego, los socialistas no están para echar cohetes: es cierto que han mejorado respecto a meses anteriores, pero no lo es menos que siguen por debajo de las cifras en las que estaban antes del ‘cerdanazo’, es decir, del estallido judicial del escándalo de corrupción que ha llevado al que era secretario de Organización del PSOE en julio, ahora inquilino más ilustre de Soto del Real.

Además, la actualidad en las últimas semanas ha beneficiado al PSOE, para empezar porque ha puesto sobre la mesa temas en los que los socialistas se han movido con más comodidad y también porque el parón por vacaciones de la Administración de Justicia ha dado una tregua al Gobierno en sus innumerables casos de corrupción. Sin embargo, lo previsible es que ese periodo de tranquilidad acabe en breve y que en días o como mucho semanas lleguen nuevos informes de la UCO que pueden ser demoledores. Y que, según todos los rumores, afectarían directamente a Ángel Víctor Torres y a Francina Armengol, un ministro y la presidenta del Congreso, nada más y nada menos.

Pero tampoco el PP debe estar, ni mucho menos, tranquilo: aunque haya diferencias entre unas encuestas y otras la coincidencia en la caída es muy clara: los populares están retrocediendo y, además, todo parece indicar que están haciéndolo perdiendo votos frente a Vox.

La suma de ambos partidos todavía garantizaría un cambio en el Gobierno en caso de elecciones, pero los de Feijóo tienen que tener claro que de seguir esta sangría frente a los de Abascal pueden llegar a una situación muy complicada y, ante las evidencias, deberían empezar a tomar medidas y a diseñar una estrategia más clara en muchos aspectos.