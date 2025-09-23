Podemos se enroca en su 'no' inamovible al traspaso de inmigración y suma tensión en el bloque de investidura

Se perfila una nueva derrota parlamentaria para el Gobierno de Pedro Sánchez, que no solo vuelve a poner de manifiesto su fragilidad en las Cortes, sino que añade presión al ya tensionado bloque de investidura. Los socialistas fían ahora su suerte a un fallo de última hora en las filas del PP o de Vox para evitar que, este martes, naufrague en su primer trámite la proposición de ley pactada con Junts para transferir a Cataluña las competencias en inmigración.

Los errores en las votaciones no son inéditos. Ya ocurrió en 2022, cuando la reforma laboral de Yolanda Díaz salió adelante gracias al fallo del diputado del PP Alberto Casero. Sin embargo, confiar ahora en un desliz ajeno evidencia hasta qué punto se tambalean las opciones de que la iniciativa pactada con los de Carles Puigdemont prospere.

Podemos se atrinchera en su ‘no’ a una propuesta que denuncia como un intento de blanquear el "racismo institucional", según su portavoz Pablo Fernández. La tensión con Junts no solo no remite, sino que se agrava.

Después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull acusara a Podemos de "catalanofobia", Fernández respondió calificando sus palabras de "auténtica gilipollez", "infames" y "estúpidas". Le espetó que "se le debería caer la cara de vergüenza" escudándose en el respaldo de Podemos a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. "Nosotras siempre hemos estado al lado de la gente de Cataluña en sus legítimas aspiraciones de autogobierno", dijo Ione Belarra.

El firme rechazo de Podemos a la cesión de competencias en inmigración ha puesto en jaque la unidad de Sumar, donde comienzan a emerger dudas entre sus diputados pese al respaldo que pide Yolanda Díaz para mantener la unidad en el Gobierno de coalición. Desde Izquierda Unida, con cinco escaños en el grupo, admiten que aún no han decidido el sentido de su voto. Una indeterminación que también arrastra el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, esquivando alinearse con un texto que dice que la inmigración puede traer "efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social".