Tertulia de Cuesta: "A la juez Biedma no le ha temblado el pulso, su trabajo es heróico"

En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Miguel Ángel Pérez y Alejandro Vara han tratado temas delicados para el Gobierno. El principal es que La Audiencia de Badajoz sienta en el banquillo de los acusados al hermano de Pedro Sánchez, además de que el Supremo tiene el objetivo de juzgar al ex ministro Ábalos este mismo otoño.

Refiriéndose al hermano de Sánchez, el abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, personado en el caso, ha dicho que hay que destacar la acción popular y los periodistas, porque "sin ellos, hoy David Sánchez no estaría en el banquillo de los acusados ante la audiencia provincial, porque la Fiscalía como ya nos tiene acostumbrados, se pone de perfil".

Alejandro Vara ha querido elogiar el trabajo "heróico" de la juez Beatriz Biedma, que no le ha temblado el pulso para actuar contra el hermano de Pedro Sánchez. Cuesta ha recordado que la cloaca socialista ha intentado sabotear el caso y acabar personalmente con ella.

Miguel Ángel Pérez, ha dicho que "ha llegado la hora de la verdad para Víctor de Aldama, si tiene algo, como dice que tiene, es el momento, se le acaba el tiempo, va a ir a juicio y lo que ha dado no es suficiente para quitarse de encima lo que tiene". A su juicio, "no ha puesto toda la carne en el asador".

Por otro lado, a raíz del fracaso de las pulseras de Igualdad, en La Noche de Cuesta ha sido entrevistado Francisco Gutiérrez, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla. En el sector de Igualdad, Sandra León ha hecho una radiografía de las mentiras de Iren Montero, la que fuera ministra de Igualdad y ha recordado cómo las víctimas de maltrato han sufrido un martirio por el fallo de las pulseras.

Viajando al ámbito internacional, Enrique Navarro, presidente de la consultora de defensa y geopolítica Mq Globalnet, ha hecho un análisis sobre el embargo de armas a Israel, mientras que en terreno electoral, Arcadio Mateo, de Demoscopia y Servicios ha analizado las últimas encuestas.