Un experto en demoscopia avisa: "Pedro Sánchez tiene muy difícil seguir en La Moncloa"

Arcadio Mateo, experto en análisis político de Demoscopia y Servicios, ha participado en el programa La Noche de Cuesta de esRadio, donde ha analizado el panorama político actual y las perspectivas electorales en España, con especial atención a la situación del presidente Pedro Sánchez y su partido.

Sobre la situación del gobierno, Mateo señala que "se le está creando al señor Sánchez la tormenta perfecta". En su opinión, el desgaste del presidente viene no solo por la situación interna de su partido sino también por la pugna entre sus socios: "Tiene la pugna entre Sumar y Podemos, cada vez decantándose más a favor de Podemos". Además, recuerda la debilidad de sus aliados parlamentarios: "Junts, que hoy se acaba de llevar otro palo, iban ya unos cuantos, y tiene un partido nuevo, pisándole los talones, se lo tiene que hacer mirar."

Posibles elecciones

Preguntado sobre si esta situación puede significar la salida de Sánchez del gobierno, Arcadio es claro: "En el año próximo, en mi opinión, habrá elecciones generales. En 2026, en mayo o junio."

Mateo también ha explicado las posibles razones para un adelanto electoral: "Es posible que se pueda hacer coincidir con las andaluzas. Porque él tiene un problema. Ahora mismo Sánchez es un lastre para todo el partido. Entonces, cuidadito. Se van a pegar un tortazo espectacular."

En cuanto al papel del PP, Vox y la irrupción de Iván Espinosa de los Monteros con su nueva fundación, Mateo apunta: "A ver, yo creo que Iván a día de hoy tiene un cierto prestigio, pero no ha contrastado numéricamente."

Respecto a la posición del PP en el tablero político actual, Arcadio afirma que "el PP que yo recuerde nunca ha estado en una posición tan favorable como ahora en el tablero político. Es que ahora mismo, aparte de tener todos los números a favor, el centro del tablero político lo está ocupando el PP."