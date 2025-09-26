Feijóo advierte a Abascal: "No dejaré que nuestro país arda para gobernar después sobre sus cenizas"

El ascenso de Vox en las encuestas ha recrudecido la disputa, ya habitual, con el PP. La salida de los de Santiago Abascal de los gobiernos autonómicos les permitió embestir con mayor libertad a su exsocio para frenar a Alvise. Neutralizada en parte esa amenaza, es fundamental saber cómo quedará el equilibrio de fuerzas en la derecha, de ahí el choque permanente entre ambos partidos.

El verano le ha sentado bien a Vox gracias a dos asuntos clave: la corrupción y, sobre todo, la inmigración. El desgaste que sufre Pedro Sánchez por las causas de su mujer, su hermano o su fiscal tiene una contrapartida: hace regresar el fantasma de la corrupción que afectó al PP, como se esfuerza por recordar el PSOE para "ir al empate". En este escenario, presentarse como alternativa al bipartidismo y al "sistema corrupto" hace crecer a los de Abascal.

Por otro lado, lo ocurrido en Torre Pacheco, Jumilla y Hortaleza ha permitido a Vox ganar foco e introducir en el debate público la cuestión migratoria, asunto clave para los ciudadanos que se ha obviado durante mucho tiempo. En este contexto, Feijóo ha endurecido su discurso, hasta el punto de pedir la expulsión de regulares que delincan, defender que lleguen con contratos, criticar que dependan de las subvenciones o priorizar la inmigración que tenga culturas similares a la nuestra.

El presidente del PP eligió Formentera para presentar las líneas básicas de su plan migratorio, y desde allí envió varios mensajes a Vox, al que suele referirse de forma velada o solo cuando responde a sus ataques. En esta ocasión, sin embargo, les nombró varias veces para advertirles sobre una posible llegada al Gobierno, que el PP promete alcanzar en solitario.

La sospecha de Feijóo sobre Abascal

"Yo no voy a dejar solo a los españoles, no voy a mirar a otro lado ante los problemas reales de los ciudadanos, no voy a dejar que nuestro país arda para gobernar después sobre sus cenizas y no voy a dejar pudrir la convivencia en la esperanza de que otros la arreglen", dijo el líder del PP. "Cuando Sánchez convoque elecciones, los españoles hablarán, pero les aseguro que no vamos a llegar al Gobierno a aprender o estudiar los problemas, vamos a solucionarlos", añadió.

Un aviso a navegantes que tiene como destinatario el PSOE pero, también, Vox. De hecho, hace semanas Feijóo colocó a Abascal entre los que "no quieren el cambio" y le advirtió de que "no cederemos ni un milímetro" para que el cambio no sea solo un "cambio de espectáculo" porque "España no quiere más circo".

La batalla entre ambos se produce con unas reglas distintas a las que PP y Vox llevan a cabo contra Pedro Sánchez, como admitió el propio Abascal en Telecinco, horas antes de la intervención de Feijóo, al asegurar que los calificativos que le ha dedicado al presidente nunca los ha empleado para referirse al líder del PP. Sí aprovechó para criticarles por sus acuerdos con los socialistas en Europa, uno de los asuntos que más pueden perjudicar a los de Feijóo.

Tanto es así, que el presidente del PP arrancó el curso político advirtiendo de que estaba dispuesto a votar contra el criterio de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, por la rebaja de un 20% en el presupuesto de la PAC. El campo, al igual que la inmigración, es también otro de los temas clave en los que ambos se disputan el voto.

Si Feijóo asegura que pretende gobernar en solitario, Abascal afirma que no tendrá que decidir si apoyarle o no porque el PP se echará en manos del PSOE. Pone de ejemplo que en Europa el EPP, ECR y Patriots podrían sumar una mayoría alternativa a la de PP y PSOE, y no lo hacen.