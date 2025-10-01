La UCO certifica que la asesora de Begoña Gómez era empleada pública "nivel 26, adscrita al Gabinete de la Presidencia"

El informe de la UCO sobre la posible malversación de caudales públicos de Begoña Gómez al haberse autoasignado a una empleada del Gobierno de su marido para sus negocios privados se ha convertido en todo un mazazo para la mujer del presidente. Y es que los hechos son incontestables: llevaba los negocios de Begoña Gómez en la Complutense y eso lo prueba una relación de 235 mails cruzados, 121 de ellos con relevancia penal, y, para su cargo, no era el que dice Begoña Gómez: no se dedicaba a labores de protocolo. Era "empleada pública eventual, nivel 26" y, atención, "adscrita al Gabinete de la Presidencia del Gobierno desde el 16.07.2018". Es decir, adscrita al equipo personal de Pedro Sánchez.

El informe de la UCO señala que "el análisis" que efectúa "en este escrito se circunscribe a los hechos que motivan la apertura de la referida pieza separada, en la que se investiga si las funciones desarrolladas por Cristina Álvarez [la falsa asesora autoasignada por la mujer de Sánchez], bajo su condición de empleada pública eventual, nivel 26, adscrita al Gabinete de la Presidencia del Gobierno desde el 16.07.2018, se ajustaban a su cargo".

La UCO señala que, "enmarcado en ese periodo, Gómez guardaba vinculación con la UCM. En lo que atañe a este análisis, cabe destacar su vinculación con la Universidad como Directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (en adelante la Cátedra), cuyo Convenio de creación se firmó con fecha de 30.10.2020. Este asunto sería el principal motivo de su relación y la de, en consecuencia, Álvarez con Doadrio, vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM en ese momento". Y, "teniendo en cuenta la fuente de información empleada, es decir, comunicaciones electrónicas aportadas por este último, son asuntos relacionados con ello los temas acerca de los que suelen versar las comunicaciones analizadas. Estos correos electrónicos son extraídos desde la cuenta de correo de la UCM asociada a Doadrio, siendo 235 la cifra total de comunicaciones contenidas en la carpeta aportada a esta Unidad". Si bien, "tras un primer cribado, se identifica que en su mayoría se encuentran repetidos —siendo exactamente la misma comunicación: fecha, hora, emisor, destinatarios, asunto y contenido—, resultando un total de 121 correos electrónicos únicos, que son archivados en carpeta digital".

Y el contenido de esos mails a lo largo de todo el tiempo estudiado delatan que la asesora era la verdadera gestora del negocio universitario de la mujer del presidente hasta el punto de pedir dinero para su financiación: "Entre todos ellos se distinguen tanto comunicaciones de entrada como de salida de Doadrio en su interacción con la cuenta de correo vinculada al nombre de contacto: "María Cristina Álvarez". Si bien, no se tratan exclusivamente de comunicaciones entre ambas personas, sino que en su mayoría participan también otros interlocutores —emisores y destinatarios, tanto de manera directa como en copia— con implicación en los asuntos que en ellos se tratan".

La UCO añade que, "por otra parte, se identifican también comunicaciones en las que no intercedería la cuenta de correo electrónico asociada a Álvarez, sino la asociada a Gómez: vinculada al nombre de contacto: "Begoña Gómez Fernández.Fundraiser". "En síntesis, las comunicaciones versan, fundamentalmente, de asuntos vinculados a la cátedra dirigida por Gómez, así como de otros relativos a la relación genérica y eminentemente administrativa de Gómez con la UCM". También aparecen, por ejemplo, relaciones con empresas y entidades como Reale, Mercadona, Fundación ONCE, Fundación La Caixa o Cámaras de Comercio.