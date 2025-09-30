Cristina Álvarez, la asesora que se autoasignó Begoña Gómez no sólo realizó cientos de gestiones en favor de los negocios privados de la mujer del presidente. Es que lo hizo también a expensas de una tramitación del Ministerio de Industria dependiente de su marido. Y, por supuesto, pese a que solían "ser muy puntillosos", en el caso de la cátedras de Begoña Gómez se le dio el visto bueno sin ningún tipo de problema.

Tal y como adelantó Libertad Digital, el intercambio de mails entre esa asesora -que realmente era la director de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de Sánchez- y la Complutense se eleva a 235 correos. De ellos, 121 tienen relevancia para el caso. Y en ellos se pueden ver gestiones múltiples para conseguir apoyos para uno de los negocios privados de Begoña Gómez: la cátedra que le regaló esa Complutense sin tener ni un título universitario. Allí aparecen nombres de empresas con las que se hicieron gestiones como Reale Seguros o Mercadona, fundaciones como la de La Caixa o la ONCE y otras entidades como las Cámaras de Comercio. Y aparece también el Ministerio de Industria por unos trámites complejos que debían hacerse y que dejaron de ser complejos en el caso de Begoña Gómez.

El tema lo ha detallado la UCO dentro del apartado "Adenda suscrita por la Cámara de Comercio de España", un organismo con control político. "A fecha de 20.01.2022, desde la Cámara de Comercio de España se inicia un hilo de correos electrónicos, remitiendo en correo dirigido a Gómez una propuesta de convenio. Por su parte, Gómez emite respuesta finalmente el 02.02.2022", señala el informe de la UCO.

"Tras esto y como consecuencia de una modificación normativa, surge en la Cámara de Comercio un reparo en cuanto al nombre del acuerdo, solicitando que este sea denominado "convenio marco" en lugar de "convenio marco de colaboración". Esto es planteado el 04.02.2022 en un correo dirigido a Gómez. Si bien, se incluye en copia —por parte de María Jesús Luengo (Luengo) de la Cámara de Comercio— a Álvarez. Finalmente es Álvarez quién emitiría la respuesta ese mismo día, indicando la ausencia de inconvenientes por parte de la UCM para adoptar la modificación planteada por la Cámara".

La UCO toma nota de las respuestas de la asesora de Begoña Gómez como pretendía portavoz de la Complutense. "Desde la Universidad Complutense nos indican que no hay ningún problema en quitar colaboración. Un cordial saludo", señala el texto del mail.

"El vie, 4 feb 2022 a las 12:29, María Jesús Luengo escribió: Como continuación del correo anterior, nuestro servicio jurídico nos aclara que en virtud de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se eliminó la categoría de convenio de colaboración y que nuestro tutelante, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, es especialmente puntilloso en ese punto".

"Cuando quieras hablamos de la firma"

Pero lo puntilloso fue sencillo: "A fecha de 02.03.2022, Luengo se dirige a Álvarez para un aspecto relacionado con un cambio en el convenio: "Cristina, el cambio está en la cláusula 7". Sin embargo, a fecha de 08.04.2022, manteniendo en copia a ambas, es a Gómez a quién dirige la comunicación de que el convenio estaría dispuesto para la firma: "Buenas tardes, Begoña. Ya tenemos aprobado el convenio por parte del Ministerio. así que cuando quieras hablamos de la firma. Un abrazo".

En dos meses estaba todo solucionado por parte del Ministerio de Industria de la entonces responsable, Reyes Maroto, la misma que se intercambió 42 mensajes con Víctor de Aldama y que tuvo a su jefe de gabinete en las reuniones para dar la licencia de operador de hidrocarburos a Villafuel, la empresa de la trama que traía petróleo de Venezuela mientras miembros del Gobierno mantenían contactos con Delcy Rodríguez y el propio presidente autorizaba su entrada ilegal en España con el famoso mensaje de "bien", al aviso de su llegada.

"Sería el día 20.04.2022 cuando, desde la cuenta de Gómez, se remitiría a Doadrio este convenio dispuesto para la firma. Cabe apuntar que, pese a tratarse de la cuenta de correo vinculada a Gómez e incluir su firma de correo corporativa, el mensaje es suscrito por Álvarez como "Cristina A", advierte la UCO.

Hay que recordar que las "Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son corporaciones de derecho público que realizan funciones de carácter consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas en todo aquello que tenga relación con la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios", como destaca su propia ley.