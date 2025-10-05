Se disparan las denuncias contra el campamento trans de Álava: "Es una aberración. Muchas niñas llegaban traumatizadas"

El número de denuncias contra el polémico campamento trans celebrado este verano en Bernedo (Álava) por diversos delitos contra la libertad sexual sigue creciendo. En las últimas horas, la Ertzaintza ha recibido 8 más, con lo que la cifra total de denuncia ascendería a 12, incluidas varias por presunta agresión sexual. Sin embargo, el escándalo no se circunscribiría únicamente ni al País Vasco —puesto que, según El Correo, el Gobierno navarro de María Chivite lleva seis años financiando esta actividad organizada por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea—, ni a esta edición, ya que, desde hace meses, la Justicia investiga otras tres agresiones sexuales que habrían tenido lugar en años anteriores.

"El protocolo ha sido un verdadero desastre de principio a fin, porque, según hemos sabido, la Ertzaintza tenía abierta una investigación desde enero, pero este expediente, que llegó en primavera a un juzgado de aquí de Vitoria, ha estado parado hasta el día de hoy", alerta en declaraciones a Libertad Digital Ana Salazar, secretaria general del PP de Álava.

Romper los estereotipos y normalizar la desnudez

La polémica saltó a los medios hace unos días después de que varias familias que habían llevado a sus hijos de 13 a 15 años a las mencionadas colonias este verano denunciasen que los monitores les obligaban a ducharse juntos —también con los adultos a su cargo— con el objetivo de "romper los estereotipos de género" y "normalizar la desnudez". Los teléfonos móviles no estaban permitidos, por lo que los padres no se enteraron hasta que llegaron a casa.

Entre las prácticas denunciadas, se mencionaba igualmente el hecho de que se les instara a "chupar el dedo gordo del pie" a los monitores a cambio de que estos les dieran la merienda o que, en uno de los espejos de las instalaciones, se hubiera dibujado a una mujer desnuda con las piernas abiertas y la frase "buen provecho". Los vecinos del municipio, por su parte, han corroborado que, en muchas ocasiones, veían a los organizadores paseándose desnudos o fumando marihuana delante de los menores.

Todo el mundo se lava las manos

"Lo que hemos conocido es una verdadera aberración. Muchas niñas han llegado traumatizadas", advierte Salazar, que recuerda que, además, muchas de ellas están tuteladas por la Diputación de Guipúzcoa y acumulan años de sufrimiento. "La niña que denunció que les obligaban a chupar el dedo a los monitores es una niña que hace unos años ya había sufrido agresiones y, por lo tanto, esto le ha provocado un mayor daño psicológico —denuncia—. Y lo más grave es que se están pasando la pelota de una institución a otra y aquí nadie da explicaciones".

Hace ya 10 días que el PP solicitó la comparecencia urgente de la diputada de Cultura, responsable del Departamento de Juventud en la Diputación de Álava y, por tanto, encargada de controlar estos albergues juveniles. Sin embargo, la socialista sigue sin asumir responsabilidades. "La única respuesta que tuvimos en este caso fue decir que ella no se podía recorrer pueblo a pueblo, y creo que eso no es una respuesta ante unos hechos tan graves, así que, desde el Partido Popular no vamos a parar hasta que esto se esclarezca y hasta que se paralice y no vuelva a haber colonias de este tipo", insiste Salazar.

Por lo pronto, su concejal en Bernedo ya ha exigido que se suspendan los campamentos del municipio hasta que concluya la investigación, aunque los tentáculos de esta asociación podrían llegar incluso a otras comunidades. "De hecho, estaba financiada por el Gobierno navarro de la socialista María Chivite, que lleva más de 6 años financiando estas colonias de verano", asegura la dirigente popular.

Y su mayor preocupación es que muchas de estas prácticas que los organizadores definen como "transfeministas" sean una realidad en otros tantos lugares de España donde son muchas las organizaciones —amén de partidos políticos como Podemos— que abrazan discursos similares sobre la necesidad de romper con los estereotipos de género. "Y no hay que olvidar que, con la Ley del Sólo Sí es Sí, esto es un grave delito, porque va contra la libertad sexual. Es decir, que una persona te obligue a desnudarte o que se desnude delante de ti sin tu consentimiento es un delito. Y esto puede ocurrir en otros lugares, por lo que hay que atajarlo cuanto antes. Y hay que pedir responsabilidades tanto al Gobierno vasco y a las diputaciones, como al Gobierno de España por esta forma de hacer política, según ellos feminista; porque se están yendo al lado contrario y esa es la verdadera vergüenza", subraya Salazar.

Banderas quemadas y payasos proetarras

Junto a este tipo de prácticas, y las denuncias incluso por presuntas agresiones sexuales, los campamentos de Bernedo también incluyen otras actividades igualmente cuestionables: desde quemar banderas de España, hasta jugar a policías y manifestantes, un juego en el que los que hacen de policías se dedican a perseguir con palos al resto. Además, tal y como desvelaba hace días La Razón, entre sus promotores se encuentran los famosos payasos proetarras Pirritx y Porrotx. "Es todo un despropósito", zanja la secretaria general del PP de Álava.

Con todo, los populares insisten en la necesidad de llegar hasta el final y depurar responsabilidades. "Estamos hablando de niños de 13 años que todavía están formándose sus propios estereotipos y la única referencia adulta que tenían eran esos monitores. Es decir, que esto es muy grave y tiene que haber un protocolo, tiene que haber un seguimiento de la actividad y de esas personas que están teniendo a su cargo menores. Y nos parece gravísimo que aquí todos estén escondidos, porque esto hay que atajarlo cuanto antes para que no ocurra ni en Álava, ni en El País Vasco, ni en ninguna otra comunidad".