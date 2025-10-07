Ex portavoz del PSOE: "Como en cualquier organización mafiosa había nombres para dinero de procedencia ilícita"

"El partido tiene que recuperar la senda de la socialdemocracia, el PSOE ha generado mucha polarización y Pedro Sánchez representa mucho más a grupos radicales", así ha comenzado la entrevista crítica de Soraya Rodríguez, la ex portavoz del PSOE en el Congreso, en el programa de la Noche de Cuesta de esRadio. Rodríguez ha explicado que se fue del PSOE "porque no puede ser que se considere que España sea una suma de 17 comunidades autónomas y no una nación" y ha lamentado que "Pedro Sánchez está gobernando con la extrema izquierda y con la extrema derecha", refiriendose a Bildu, los herederos de ETA y a Junts, el partido del fugado de la justicia, Carles Puigdemont.

Sobre si las bases socialistas pueden tumbar al presidente, ha dicho que es "difícil" ya que "los candidatos autonómicos no están puestos para ganar una confrontación contra el líder pero sí para controlar el partido si hay una debacle electoral" y ha recordado que Sánchez solo ha ganado una vez las elecciones y las siguientes compró la investidura al separatismo vasco y catalán.

La socialista crítica ha apelado a recuperar el partido en el sentido ideológico y ha recordado a Emiliano García Page y ha recordado que "muchos socialistas se han ido o no se han ido pero no participan porque le repugnan decisiones políticas que ponen en peligro la democracia y el estado de derecho como la amnistía. Si se va Sánchez pueden volver".

"No nos pueden tratar como imbéciles"

Sobre los sobres de Ábalos y del PSOE, dice que se avergüenza y critica que "no nos pueden tratar como imbéciles, como en cualquier organización mafiosa había nombres para dinero de procedencia ilícita", haciendo una crítica durísima al que fuera su partido.

La ex portavoz socialista insiste en que "el PSOE tiene que dar explicaciones más solventes, nadie paga en cash, no hay ningún militante que vaya a pagar su cuota aunque sean 40 euros, está todo automatizado". Tras muchos años militando en el SPOE el cobro de las cuotas de los afiliados está domiciliado con cuenta bancaria y el pago de comidas extras que se hacían con la ejecutiva se hacía con facturas y se pagaba con una visa, tenías una justificación, aquí no", denuncia.

Y en este sentido, se ha preguntado cómo es posible que Koldo que no es miembro ni tiene puesto en el PSOE cobrase también del partido. "Es evidente que es un dinero que no tiene procedencia conocida es de procedencia delictiva, hay indicios de criminalidad profundizados en este informe de la UCO, por lo que tienen que dar más explicaciones", ha concluido.