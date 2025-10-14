Vox contempla con incredulidad el giro dialéctico del PP con la inmigración

Vox observa con incredulidad el súbito endurecimiento del discurso del Partido Popular sobre inmigración. Tras años sosteniendo posiciones que han sido descalificadas como "xenófobas" por sus adversarios políticos, el partido de Santiago Abascal dice asistir ahora al viraje del PP con evidente escepticismo. La sorpresa coincide con el anuncio de que Alberto Núñez Feijóo presentará este martes en Barcelona su Plan de Inmigración, cuyas líneas maestras, adelantadas por Libertad Digital, contemplan medidas como la ampliación de los tiempos de internamiento en los CIEs y una agilización de las expulsiones.

Vox interpreta este giro del Partido Popular como una maniobra electoralista, poniendo en duda el compromiso real de los populares con las medidas anunciadas. Por ello, Santiago Abascal apeló directamente a los votantes del PP, señalando que "tienen una pinza en la nariz" y están siendo "estafados" por Feijóo. Asimismo, recuerdan que abandonaron los gobiernos autonómicos donde gobernaban con el PP tras las discrepancias provocadas por la política de acogida de menores inmigrantes no acompañados, una cuestión que hoy sigue siendo el principal foco de conflicto en varios Ejecutivos regionales, afectando directamente a la aprobación de los presupuestos pendientes en Aragón y Extremadura.

En la rueda de prensa de este lunes, Santiago Abascal acusó al PP de "mirar por el retrovisor" a Vox y de "hacer como que hace oposición", denunciando de forma reiterada la alianza entre PP y PSOE. "Para caballo de troya el de la invasión migratoria islamista que están promoviendo conjuntamente PP y PSOE desde Bruselas", atizó Abascal, quien denunció además que el Gobierno intenta "demonizarlos".

"Nuestro discurso jamás ha cambiado", aseguran desde la formación, en respuesta a la línea más restrictiva en materia de inmigración que defiende Alberto Núñez Feijóo. En Vox no están dispuestos a ceder una bandera que consideran propia y que han convertido en uno de los ejes centrales de su discurso en cada cita electoral.