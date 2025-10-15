Armengol persiste en el bloqueo al PP: 59 leyes 'congeladas' pese al riesgo de prevaricación

La presidenta de las Cortes, Francina Armengol, sigue sin permitir que la Mesa del Congreso tramite las leyes que perjudican al Gobierno de Pedro Sánchez y dejan en evidencia su minoría parlamentaria. La mayoría corresponden a iniciativas del PP, que ha registrado hasta 59 en lo que va de legislatura. Más de una treintena paralizadas en la Mesa y otras congeladas por el Gobierno, como la de ayuda a los enfermos de ELA, aprobada y que sigue sin ser aplicada.

La artimaña de alargar sine die el plazo para presentar enmiendas expone a Armengol a una querella por prevaricación, como anunció Alberto Núñez Feijóo, que llevó esta situación ante el Tribunal Constitucional planteando un conflicto de intereses entre el Senado y el Congreso, el quinto entre ambas Cámaras en lo que va de legislatura, y el séptimo sumando los registrados también contra el Gobierno.

Una situación que ha denunciado la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, en el Congreso. "Hasta 59 Proposiciones de Ley ha presentado el PP en las Cortes, muchas de ellas paralizadas por Armengol", recordaba la portavoz a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que cada sesión de control acusa al principal partido de la oposición de "no tener proyecto para España".

"Sólo les interesa la destrucción", decía Montero ante la interpelación de Muñoz, que le preguntaba "si el único proyecto del Gobierno es tapar la corrupción". Entre las normas bloqueadas por la Mesa, las referida a los okupas, la rebaja del IVA a los productos básicos o la fiscalidad en el sector primario. Otras, como la del ELA, siguen sin recibir financiación para poder ser aplicadas, pese a haber sido aprobada por las Cortes.

El 'congelador de Armengol' se suma al de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, tal y como publicó Libertad Digital. El organismo mantiene bloqueadas las peticiones del PP para fiscalizar al Gobierno y sus socios, pese a ser un mandato del Congreso. Su justificación, la falta de personal y medios. Una falta de diligencia que, curiosamente, beneficia al Ejecutivo de Pedro Sánchez.