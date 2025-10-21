Dinero de Venezuela, el lavadero de Ferraz y "evidentes" mordidas para Sánchez: la 'caja B' del PSOE, según Aldama

El empresario Víctor de Aldama ha profundizado este lunes en cómo, según él, se ha financiado irregularmente el PSOE de Pedro Sánchez por medio de la trama Koldo, que habría generado, al menos, casi 4 millones de euros en mordidas por el amaño de concesiones de obras públicas y el caso mascarillas. De estos cuatro millones, "en torno a millón y medio de euros" ha servido para financiar ilegalmente tanto al PSOE como a la Internacional Socialista, de la que Sánchez también es el líder.

Así lo ha revelado el empresario en una entrevista ofrecida a Telemadrid en la que ha certificado que ambas organizaciones han recibido dinero negro procedente de la trama Koldo y de la narcodictadura presidida por Nicolás Maduro. "Tengo la certeza de la financiación ilegal del partido, viene de Venezuela y (José Luis Rodríguez) Zapatero está involucrado", ha subrayado el empresario unido a la supuesta organización criminal que se formó en el seno del Partido Socialista y del Ejecutivo.

En este marco, Aldama ha recalcado que cuando conoció a Zapatero le dijeron que "era un lobista más en Venezuela" y que este tiene negocios tanto en temas de petróleo, como de oro, como de "Lo que se le pusiese por delante". Algo para lo que utiliza "una cortina de humo" en la que dice ser nexo de diálogo con el Gobierno del dictador Maduro, si bien, según ha dicho, solo busca sus intereses económicos en el país caribeño.

Sánchez habría cobrado mordidas

En este sentido, ha señalado a Sánchez como el líder que permitió la financiación ilegal de ambas formaciones y ha explicado que, aunque no tiene pruebas de que este haya obtenido dinero negro del partido —como sí asegura tenerlas de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García—, sí que es "evidente" que este ha cobrado mordidas procedentes de la trama. "Es absurdo que el jefe no lo hiciera", ha espetado al ser preguntado si el secretario general del PSOE ha recibido sobresueldos del partido.

Además, aunque dice no tener pruebas de esos sobresueldos para Sánchez, sí que asegura tenerlas de que estaba al tanto de "absolutamente todo" lo que hacía su círculo más cercano dentro de la formación porque, además, así lo requería. De hecho, Aldama ha rememorado que la exmujer de Ábalos reveló en una entrevista que había presenciado una conversación entre el exsecretario de Organización socialista y ministro de Fomento con el jefe del Ejecutivo en la que este último le recriminaba a Ábalos que fuese "por libre". Todo, para ejemplificar que Sánchez quería estar al tanto de todo lo que pasaba llegando a llamar hasta "20 veces al día" a Ábalos para saber cómo estaba la situación en todo momento.

El lavadero de Ferraz

El empresario ha subrayado que los mismos dirigentes socialistas le reconocieron que "mucho dinero" del que él les ha entregado "era para el partido". "Lo tengo claro, Koldo iba a Ferraz cada viernes a entregar un sobre en efectivo", ha recordado aseverando que este entregaba a la dirección de los socialistas una cantidad abultada y luego se llevaba su parte. Como ejemplo, ha relatado que, si una semana Koldo entregaba alrededor de 50.000 euros en negro al partido, se llevaba unos 2.000 euros en concepto de gastos.

Estos gastos, según ha dicho, en ocasiones no tenían que ver con su actividad o ni siquiera eran suyos, pero le servían para 'lavar' el dinero que entregaba. "Koldo iba recaudando tickets para poder demostrar los gastos de alguna manera", ha explicado deslizando que esta práctica podría ser habitual en otros miembros de la formación que han reconocido haber cobrado dinero en efectivo del partido como pago de gastos justificados, entre ellos, Sánchez.

Dónde iba a parar el dinero

Al ser preguntado por las acusaciones de dirigentes socialistas que reiteran que Aldama los está incriminando sin pruebas, este ha aportado un documento que ha sido remitido durante la tarde de este lunes al Tribunal Supremo que demostraría que Ábalos había pagado al menos 20.000 euros en negro por un local de 174 metros cuadrados en Valencia, en la misma zona en la que vive actualmente.

Según Aldama, él mismo realizó un primer contrato de compra del local por valor de 110.000 euros para que el exministro comprase el local, por el que finalmente se pagó 90.000 euros. El dinero restante habría sido abonado por Ábalos con dinero negro, lo que demostraría que el exsecretario de Organización del PSOE manejaba grandes cantidades de dinero no declarado y cómo este las utilizaba para adquirir propiedades.

Las chistorras son lo que son

Por otra parte, ha recriminado a Ábalos, Cerdán y Koldo que no colaboren con la Justicia como está haciendo él en lugar de tapar a "ese Gobierno de mafiosos". "Lo que deberían hacer es declarar en el Tribunal Supremo", ha aleccionado Aldama a los que fuesen sus compañeros dentro de la trama Koldo, a los que ha achacado que se quieran reír de los españoles diciendo que cuando hablaban de chistorras o lechugas eran reales y no una jerga criminal utilizada para no hablar directamente de dinero.

"Ni las chistorras son chistorras, ni las lechugas son lechugas ni los soles son soles", ha dicho evidenciando que estaban hablando de billetes, como piensa la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De hecho, a modo de anécdota, ha explicado que Koldo "era un tipo generoso" y que a él le llevaba todo tipo de detalles, pero que nunca le llevó una chistorra; algo que Ábalos dijo que Koldo hacía con sus amigos para justificar que no estaban hablando de dinero.

Sánchez, Koldo y Ábalos, a Soto del Real

Por último, Aldama ha augurado que Ábalos y Koldo "acabarán en Soto del Real" junto al otro exsecretario de Organización del PSOE, ahora en prisión preventiva, Santos Cerdán. Un lugar en el que también "debería acabar" el jefe del Ejecutivo, según ha dicho el empresario. Para lograrlo, Aldama ha advertido que seguirá aportando pruebas a la Justicia y que estas "van a salir sí o sí", aunque le peguen un tiro; algo que, según él, teme que pueda pasar.