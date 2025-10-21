El instructor del caso Koldo sostiene que el informe de la UCO ha puesto de manifiesto la existencia de pagos dirigidos al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García, que no han sido justificados por el partido de Pedro Sánchez, revelando la presencia de fondos de origen desconocido en la sede de Ferraz. Esta ausencia de trazabilidad en las cuentas del PSOE atisba la posible existencia de financiación irregular en la sede de Ferraz. Desde el Gobierno, sin embargo, se evita enfrentar el asunto y se minimiza la gravedad del caso calificando estos desajustes como "cantidades menores" que "se aclararán", según defendió de forma concisa este lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

De este modo, el Gobierno prosigue con su tono irónico al comparar la transparencia del PSOE con la de sus sobres, justo cuando el Tribunal Supremo ha citado a declarar como testigos el próximo 29 de octubre al exgerente del partido, Mariano Moreno Pavón, y a Celia Rodríguez Alonso, trabajadora de la Secretaría de Organización, en relación con los pagos en metálico.

Ambos fueron previamente llamados a comparecer por el Partido Popular en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, una iniciativa que el PSOE calificó de "bajeza moral". Aunque la exsecretaria de Ábalos aún no tiene fecha fijada para su comparecencia en el Senado, fuentes del PSOE se mostraron tajantes en su rechazo a que secretarias tuvieran que afrontar ese "mal trago", viéndose implicadas en la trama, obviando el hecho de que fue precisamente ella quien entregaba los sobres a Ábalos.

Con la posibilidad cada vez más cercana de que la Justicia impute al PSOE por una presunta financiación irregular, el partido continúa desviando la atención y recurre al último juicio del caso Gürtel, relativo a hechos ocurridos hace 16 años, para arremeter contra el principal partido de la oposición. Acusan a su líder de una "falta de autocrítica" y de representar al mismo PP de entonces, aunque con "distinto envoltorio".