El número dos de Sanidad, sobre el cáncer de mama: "Si te tocas las tetas, que sea solo por gusto"

Mientras que en el Día Mundial del Cáncer de Mama todo el sector sanitario se ha volcado con las víctimas y ha aunado esfuerzos para fomentar la detección precoz, la cúpula del ministerio de Sanidad de Mónica García vuelve a estar en la diana. Después de que la ministra de Sanidad haya frenado en más de una ocasión la financiación de varios fármacos para combatir la enfermedad, su número dos, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, está siendo muy criticado por ser negacionista del cribado y la autoexploración contra este cáncer y hacer bromas sexuales de mal gusto sobre una enfermedad que sufren más de 30.000 mujeres españolas al año.

En múltiples ocasiones, el número dos de Mónica García se ha posicionado en contra del cribado contra el cáncer de mama tachando esta actividad de pseudociencia: "Mañana Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, nos debatiremos entre el elogio de la lucha y la pseudociencia cribadística. La lucha con su contraparte de la culpablización de quien fracasa. Pseudociencia sobre cribado de todo aquel que no reconoce que existe duda (mucha) al respecto", denunciaba Padilla.

En otra ocasión, en el 19 de octubre de 2012, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Padilla publicó: "19-O: Día Mundial contra el Cáncer de mama, también conocido como Día Mundial de vender falsas certezas y sobreestimar los beneficios del cribado". Mientras, en unas de sus publicaciones, el secretario de Estado de Salud señalaba que "sesiones clínicas con radiólogos que dice que "cada vez más, vemos que lo del cribado del cáncer de mama no sirve para nada", añadiendo el hashtag 'fan', posicionándose a favor de esta afirmación.

Además, en otro de sus textos, el número 2 de García afirmaba que "la autoexploración mamaria no es útil para disminuir la tasa de mortalidad global ni la tasa de mortalidad por cáncer de mama. De 388.535 mujeres estudiadas, 3.406 fueron sometidas a una biopsia en el grupo de mujeres que se autoexploraban mientras que sólo 1.856 mujeres sufrieron una biopsia en el grupo de mujeres que no se autoexploraban. Esto no hizo que las mujeres que se autoexploraban vivieran más tiempo (ni mejor), sólo hizo que se les punzaran más las mamas".

Tweets de Javier Padilla denunciando el cribado contra el cáncer de mama

En paralelo, Padilla tuvo también mucha actividad en la red social X (antes Twitter) entre 2011 y 2015, donde ya denunciaba la "poca efectividad" de estos estudios y las "falsas certezas" que ofrecían a las mujeres.

"Masturbación y tetas"

Además de este negacionismo contra esta actividad, Padilla ha sido señalado por bromas sexuales que han ridiculizado a miles y miles de mujeres españolas que han perdido la vida y que luchan a diario contra esta patología. A su juicio, la autoexploración carece de sentido y ha llegado a defender que "es mejor la masturbación que vender" esa práctica como método de detección.

En un texto rescatado de su blog, Médico Crítico (Activistas de retaguardia. Para abrir los ojos ante la compleja), Padilla escribió frases insultantes y humillantes: "Si te tocas las tetas, que sea sólo por gusto".Y para más inri, Padilla dijo que "es mejor masturbarse que autoexplorarse".

En otra publicación afirmaba que "si tenemos que abogar por alguna autoexploración, nos declaramos firmes defensores de la masturbación frente a la autoexploración mamaria". Y también explicó que "si tenemos que decantarnos por alguna autoexploración, los efectos saludables de la masturbación, son mayores que autotocarse las mamas".