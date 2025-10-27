Mónica García, ministra de Sanidad, ha llamado a las comunidades autónomas del PP para que le entreguen todos los datos de cribados del cáncer. Lo ha hecho tras destaparse fallos en el control de estos cribados tanto en territorios gobernados por la derecha -Andalucía-, como en varios de los gobernados por el PSOE. Pero Mónica García ha preferido destacar unos, los del PP, y omitir los otros, demostrando su profundo sectarismo en asuntos tan vitales como el control del cáncer.

Los consejeros de sanidad autonómicos del PP decidieron dar plantón a esa citación de la ministra de Pedro Sánchez y han exigido «responsabilidades» por los cribados que dependen del propio Gobierno.

Mónica García ha contestado con una negativa y provocando un bloqueo a una reunión en la que debían decidirse inversiones y coordinación en los centros de detección del cáncer.

Los casos que la ministra evitó mencionar

¿De qué no quería hablar la ministra? Básicamente de todos los casos aparecidos en comunidades gobernadas por la izquierda. Esta es la lista de todos esos casos.

Melilla: El Gobierno de Sánchez dejó a Melilla todo 2024 sin realizar cribados de cáncer de colon. Se acumularon más de 400 colonoscopias sin realizar en la ciudad autónoma. Y es que el Ministerio dejó caducar el convenio de 2017 y se negó a renovarlo durante más de un año.

Ceuta: el responsable de las mamografías no tenía la cualificación necesaria. Era un técnico en FP.

Castilla-La Mancha: 3.000 mamografías no se llegaron a realizar en la zona de Talavera.

Comunidad Valenciana: 167.000 mamografías no se llegaron a realizar en época del socialista Ximo Puig: entre 2022 y 2023.

Asturias: 4.000 mamografías quedaron paradas entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020. Y el Partido Socialista ascendió en 2023 al cargo de consejera a Concepción Saavedra, a la gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, implicada en la crisis de los cribados de cáncer de mama.

El caso de Castilla-La Mancha

El caso más llamativo de los socialistas en esta materia ha sido el de Castilla-La Mancha. Allí, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha tenido ya que dar explicaciones tras conocerse que el cierre del Centro Médico de Diagnóstico de Talavera de la Reina (Toledo), lugar en el que se llevaba a cabo el programa de prevención de cáncer de mama en esa zona sanitaria, cerró sus puertas en mayo y hasta hace escasos días el Gobierno de Emiliano García-Page no inició los trámites para adjudicar las pruebas médicas, es decir, las mamografías, a otro centro hospitalario.

En esos cinco meses, como ya ha reconocido el consejero, las mamografías no se han realizado.

El papel del Gobierno central en Ceuta y Melilla

Pero otros casos afectan directamente a Ceuta y Melilla, donde la competencia sanitaria la mantiene la propia ministra Mónica García. El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha confirmado que en 2024 no se realizó ni una sola prueba del programa de cribado de cáncer de colon en la ciudad. Y allí es competencia exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

En Ceuta la sombra de un escándalo similar sobrevuela igualmente. Vox ha solicitado ya los datos de las mamografías realizadas entre 2024 y 2025, con un total de 2.301 pruebas efectuadas de las 2.914 mujeres citadas. Lo que supondría que esa cifra "apenas alcanzaría el 25% de las mujeres ceutíes entre los 45 y 74 años".