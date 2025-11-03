Abascal sigue su purga de los históricos de Vox y aparta a Ortega Smith de la portavocía adjunta del Congreso

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ido cambiando paulatinamente de núcleo duro hasta purgar a casi todos los históricos de Vox. Ya se apartaron personas importantes del partido como Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Macarena Olona o Juan Luis Steegmann y uno de los dirigentes fundadores que sigue en el partido, Javier Ortega Smith, está siendo apartado de sus funciones poco a poco.

El que fuera secretario general y vicepresidente de la formación de Abascal ya estaba relegado en el Congreso a un puesto de portavoz adjunto en la Cámara Baja mientras ejerce su labor de oposición en el Ayuntamiento de Madrid liderando a su grupo municipal. Ahora, ese puesto de portavoz adjunto recaerá sobre el diputado Carlos Hernández Quero. Por su parte, Ortega Smith permanecerá como portavoz en la Comisión parlamentaria de Justicia; mientras que José María Figaredo, María Ruiz y Quero —hasta ahora portavoz de vivienda— acompañarán a Pepa Millán en las labores de portavocía.

Según ha informado Vox en un comunicado, Quero tiene la misión de ser el altavoz de "uno de los principales problemas por los que atraviesan los españoles: el de la emergencia habitacional". Por ello, seguirá denunciando las "fracasadas políticas de Vivienda del bipartidismo".

La relación entre Ortega y Abascal acumula cierto grado de tensión en los últimos meses, entre otros motivos porque el miembro fundador asistió a la presentación de Atenea, el think tank que ha presentado en septiembre del presente año Espinosa de los Monteros, que ha llegado a ser considerado un traidor por algunas esferas cercanas a la formación. Ortega acudió a este acto en calidad de "amigo" de Espinosa, pero este hecho no parece haber sentado bien en la Calle Bambú, donde se encuentra la sede nacional de Vox.

Ya se especulaba sobre su continuidad en 2023

Este vínculo ha tenido sus más y sus menos. De hecho, ya se especulaba con la idea de que Ortega Smith no optase a entrar en las listas del Congreso para los comicios generales del 23 de julio de 2023, para cuando Abascal ya había cimentado su apoyo en otras personas fuertes del partido. Finalmente, Abascal siguió contando con él y, aunque perdió peso en el Congreso, repitió como alcaldable de la capital.

La pasada semana, el propio Espinosa de los Monteros confesaba en una entrevista concedida a EFE que esperaba que Abascal no apartase a Ortega Smith de sus funciones en Vox asegurando que este no le parecía un verso suelto –como ha trascendido que le han considerado en Bambú—, sino como una pieza clave para entender de dónde viene el partido de Abascal. "Todo el mundo tiene que ser libre de ir o no ir a los sitios sin que haya ningún drama", aseguró Espinosa.