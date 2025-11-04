Nuevos mensajes entre Koldo y Ángel Víctor Torres: "Si lo consigues me dejo violar por ti"

El ministro Ángel Víctor Torres y Koldo García –que ya ha sido procesado por el Supremo como parte de una organización criminal que formaría con Víctor de Aldama y José Luis Ábalos– mantenían una relación de extrema cercanía, con mucha confianza y que, además, tenía gran utilidad para el entonces presidente de Canarias, que usaba al asesor como interlocutor con el Gobierno: "Yo te ayudo en todo", llegó a decirle Koldo en un mensaje del dos de diciembre de 2020.

La amistad era tan cercana que Torres hablaba con Koldo sobre asuntos de su relación con el Ejecutivo y criticaba con dureza al ministro Illa y a otros compañeros de partido: "¡NO HAY PUTA MANERA CON ILLA!" dice con mayúsculas el entonces presidente de Canarias el mismo día del anterior mensaje. Unos minutos más tarde insiste: "Si se quiere que yo sea un Page, un Lambán o un tocahuevos será por tíos como Illa".

El tono de los intercambios denota también una excepcional cercanía: "Por favor puedes intentar que acepte esto" le dice Koldo al todavía ministro el 5 de noviembre de 2020 sobre un asunto que queda fuera de los mensajes que se han destapado, "si lo consigues se acabó esta mierda me dicen y según yo leo no es tanto" asegura, para luego apostillar: "Por Dios, si lo consigues me dejo violar por ti", aunque luego aclara: "Pos data (sic) lo último no".

Sólo unas horas después ese mismo día Koldo pregunta a Torres por un tema muy concreto: "Es la Obra de Valleseco (Santa Cruz de Tenerife), su autorización por el Consejo de Ministros la tienen bloqueada. ¿Qué quieres hacer con esto?".

La respuesta del entonces presidente autonómico llega sólo cuatro minutos más tarde y es clara y contundente: "La obra hay que hacerla", sin embargo el asunto le pilla a punto de subirse a un avión y le pide que llame "ya a Olivera", el viceconsejero de Presidencia entonces, a lo que Koldo responde: "A la orden, le llamo ya".

"No digas que fui yo"

Ese mismo día Torres le pregunta a Koldo si "se mantiene que el día 17 se harán los test en aeropuertos", a lo que el asesor de Ábalos le responde afirmativamente, pero le pide que le guarde el secreto: "No digas que fui yo", le dice, para insistir poco después "si dices la fecha igual piensan que soy yo". El todavía ministro le tranquilizaba sólo unos segundos después: "No digo nada".

Acto seguido Koldo García demuestra que su nivel de interlocución es de los más altos: "Hoy en Valencia el presi lo habló con José y José –en referencia a José Luis Ábalos– le dijo que es necesario así que por eso te digo que es fijo, además mañana lo cierran Salvador –Illa, el ministro de Sanidad en aquel momento– y el presi".