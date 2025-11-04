El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acaba de ordenar el procesamiento del exministro de Transportes José Luis Ábalos, del exasesor Koldo García Izaguirre, y del empresario Víctor de Aldama. Lo hace por la pieza principal del caso PSOE-Koldo que incluye el de los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de covid.

Pero el auto realiza un detalle de los hechos que salpica de pleno a dos ministros más, una de ellas con rango de vicepresidenta de Pedro Sánchez. Se trata de María Jesús Montero (vicepresidenta y ministra de Hacienda) y Reyes Maroto (ministra de Industria en el momento de los hechos).

El magistrado instructor ha incluido dos bloques en el detalle de los hechos presuntamente delictivos que trascienden de su departamento y expanden la mancha de las gestiones de la trama a dos ministerios más de Sánchez. "Gestiones en favor de la empresa Villafuel y chalet de La Alcaidesa", señala uno de esos apartados. "A su vez, en el marco de estas labores de favorecimiento de los intereses del Sr. de Aldama Delgado y/o de las personas que con ese fin acudían al mismo, don Koldo García Izaguirre, con el conocimiento y la aprobación de don José Luis Ábalos Meco, pudo haber influido también para que se concertara una entrevista entre don Claudio Rivas y D.ª María del Carmen Pano Sánchez, interesados en obtener una licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel, con don Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe en ese momento del gabinete de la ministra del Ministerio de Industria, que era entonces D.ª María Reyes Maroto Illera", señala el auto.

Chalet La Alcaidesa

Claudio Rivas era la persona que, de facto, tenía el control de la empresa administrada por "D.ª Leonor María González Pano, hija de D.ª María del Carmen Pano Sánchez, Have Got Time, empresa que, a cambio de las mencionadas gestiones y por indicación del Sr. de Aldama Delgado, adquirió el inmueble, después arrendado al Sr. Ábalos Meco, con opción de compra, en la costa de Cádiz, conocida como La Alcaidesa, […] tras haberlo escogido don José Luis Ábalos Meco por ser el que mejor se acomodaba a sus intereses, para lo cual Have Got Time hubo de adquirirlo previamente puesto que la titularidad del inmueble correspondía a otra persona".

Es decir, se conoce el hecho logrado –la licencia de Villafuel, en la que, por cierto, intervino también Transición Ecológica, el Ministerio de Teresa Ribera–, se conoce el pago por los servicios prestados por la trama y se conocen las reuniones para lograr la licencia citada –con el jefe de gabinete de Maroto–. "Don José Luis Ábalos abonó a la propiedad, Have Got Time, tras alquilar el chalet el mes de julio de 2021, la cantidad de 7.500 euros (en concepto de renta del mes y fianza equivalente a dos mensualidades), disfrutando, sin embargo, del uso del inmueble hasta el mes de noviembre de ese mismo año".

Fraccionamiento de deuda tributaria

Y hay un apartado más que afecta a la escala vicepresidencial: "Gestiones para el fraccionamiento de una deuda tributaria que mantenía una empresa del Sr. de Aldama Delgado". El auto señala que «en ese mismo contexto, don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado logró que don Koldo García Izaguirre, con el conocimiento y la aprobación de don José Luis Ábalos Meco, desplegara también su influencia para que el primero de ellos lograra reunirse con don Carlos Moreno Medina, quien era en ese momento jefe de gabinete de la Ministra de Hacienda y Función Pública, D.ª María Jesús Montero Cuadrado". La reunión, que efectivamente se llevó a término, tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas del Sr. de Aldama Delgado, el cual, en efecto, también se llevó finalmente a término.