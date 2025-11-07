Sánchez califica la investigación de la caja B del PSOE como "un simple paso procedimental"

Con tres turnos de preguntas, el presidente del Gobierno, desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Brasil, ha restado importancia a la decisión de la Audiencia Nacional de abrir una pieza separada para investigar la financiación ilegal del PSOE, relacionada con los pagos en sobres con dinero en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García, y tras las declaraciones ante el Tribunal Supremo del extesorero del PSOE y una de las secretarias mencionadas en el informe de la UCO, quienes confirmaron el descontrol en las cuentas. "Es simplemente un paso procedimental", ha zanjado Sánchez, sin añadir más valoraciones.

Con ello, refuerza la estrategia que hasta ahora han seguido sus ministros y miembros del Comité Federal del PSOE, recurriendo al silencio como respuesta defensiva.

Sánchez también ha insistido en defender "la inocencia" de su mujer y de su hermano David Sánchez, cuyo juicio, en el que está acusado de presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, arrancará en febrero, y en el que se sentará en el banquillo de los acusados junto al secretario de Organización del PSOE en Extremadura y candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo. También ha defendido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "Cuenta con nuestra confianza, creemos en su inocencia y respetamos la labor de la Fiscalía General del Estado como el Tribunal supremo e insisto esperemos que el tiempo ponga las cosas en su sitio".

Ante el anuncio de bloqueo Junts, Sánchez se ha mostrado indiferente, asegurando que agotará la legislatura, y dejó claro que lo hará con o sin presupuestos, tras la mención explícita de la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, de que no habrá nuevas cuentas públicas.

El presidente del Gobierno, además, ha aprovechado esta comparecencia ante los medios de comunicación para pedir elecciones en la comunidad valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón. "Lo que está pidiendo el PSOE y una amplia mayoría de la población en Valencia son unas elecciones para romper esa mayoría negacionista", ha señalado Sánchez.