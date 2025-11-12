El documento que tumba la defensa de Torres: exigió pagar las mascarillas y la mitad no eran "idóneas" o tenían errores

Un documento firmado por el equipo de riesgos laborales del "Servicio Canario de la Salud. Complejo Hospitalario Universitario de Canarias" puede tumbar toda la defensa de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Pedro Sánchez y, en el momento del covid, presidente del Gobierno de Canarias.

El último informe de la UCO prueba que Ángel Víctor Torres mantenía contacto más que habitual con Koldo García Izaguirre durante todo el periodo de actividad de la trama y que intercedió para que la administración que presidía realizase los pagos pendientes a la trama de forma acelerada.

La relación llegó a tal punto entre ambos que, ante determinadas quejas por parte de la responsable económica de la sanidad canaria -Ana Pérez-, Torres llegó a decir que "me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica, o lo soluciona o la levanto para el aire".

Los cinco modelos

Pues bien, el documento en cuestión que hoy publica Libertad Digital incluye la valoración de las mascarillas que llegaban a Canarias. Y el resultado es descriptible: de cinco modelos sometidos a estudio, dos directamente recibieron la calificación de "no idóneos". Y un tercero incluía errores en la calificación. Sólo dos de cinco pasaron sin tacha los exámenes sanitarios. Pero, pese a ello, Torres aseguraba que "o lo soluciona o la levanto para el aire". Porque Torres quería el pago acelerado o se iba a "cagar en todos los santos".

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que los agentes de la Guardia Civil han entregado al juez Leopoldo Puente incluye otro mensaje de Ángel Víctor Torres en el que responde a Koldo y le dice que no ha podido atender una llamada del día anterior porque estaba "reunido", pero que "estoy encima de la factura y hoy desde Tenerife te daré toda la información y espero que también la solución". Además, Torres cita a Koldo para encontrarse al día siguiente, le dice que tiene prevista una cena con Ábalos para esa misma noche, pero que a ella no asistirá finalmente "Francina", en referencia a la entonces presidenta de Baleares y ahora del Congreso de los Diputados. Porque las gestiones de Torres fueron a todos los niveles.

El documento en cuestión está firmado por "Doña María Mercedes Cueto Serrado, Directora Gerente". Y se refiere a la "solicitud de valoración de Equipos de Protección Individual". Por ese motivo y desde el departamento de riesgos laborales, "a continuación se hace una indicación individualizada de la idoneidad de cada uno de los modelos valorados".

Pues bien, esta fue la valoración de cada uno de los modelos:

"Mascarilla KN95 FPP2 FDA. Esta mascarilla, si bien marca en el envase que está certificada según la norma preceptiva según el estándar chino, según indicación en el propio envase no es de uso médico, por lo que se descarta su idoneidad". La primera, descartada.

"Mascarilla KN95 GB2626-2006. Esta mascarilla cumple con los estándares chinos aplicables a los equipos de protección respiratoria. Se acepta su uso como mascarilla equivalente a una FFP2 según el estándar europeo". La segunda, aceptada.

"Mascarilla KN95 OPOGER. Esta mascarilla dispone de la certificación según el estándar chino para los equipos de protección respiratoria. Se acepta su uso como mascarilla equivalente a una FFP2 según el estándar europeo". La tercera, admitida.

"Mascarilla EPI KN95 STANDARD 6B 2626. Esta mascarilla, si bien indica en la etiqueta que cumplen con el estándar chino para este tipo de EPI, también marca que disponen del certificado CE europeo y la norma EN aplicable. Sin embargo, en caso de haber sido certificados según el estándar europeo ese marcado CE debería ir acompañado de la codificación del Organismo Notificado pertinente al ser un EPI de categoría III, cosa que no sucede. Por tanto no ofrecen las garantías exigibles y se descarta su uso como mascarilla FFP2". La cuarta, descartada.

"Mascarilla 3 capas EN 149 FFP1. Esta mascarilla está marcada como cumplidora del estándar europeo de la norma EN 149 y de características de protección FFP1. Esta clasificación es errónea puesto que las mascarillas valoradas no son EPI, pero sí disponen de las características y certificación original china para mascarillas quirúrgicas, siendo aptas para este uso específico". Y la quinta, con una calificación errónea, aceptada "para mascarillas quirúrgicas".

En resumen, que cerca de la mitad de las calificaciones incluían advertencias o el sello de "no idónea".

Firmado: "Prevención de Riesgos Laborales. Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales", lo que "le comunico a los efectos oportunos".