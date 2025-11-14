SCC, sobre el informe del abogado de la UE: "La victoria les va a durar escaso mes y medio"

El abogado general de la UE, el luxemburgués Dean Spielmann, ofreció este jueves al Tribunal de Justicia de la UE una interpretación de la Ley de Amnistía compatible con la normativa comunitaria y que, aparentemente al menos, allana el regreso a España del prófugo golpista Carles Puigdemont.

Este viernes, el abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, ha recalcado en una entrevista hecha por Rosana Laviada en Es la mañana de Federico de esRadio que en el dictamen del abogado del TJUE "hay una valoración política alejada de la realidad", no jurídica, y ha comentado la euforia con la que el Ejecutivo de Sánchez valoró el informe.

Chapapría ha dicho que "el Gobierno está en descomposición, es un dato objetivo, cercado por casos de corrupción". Por ello, entiende "que lo de ayer fue un bálsamo para tener un relato político que contar, pero no jurídico". En su opinión, han cantado "una victoria que les va a durar mes y medio".

El abogado ha matizado que Spielmann "va dando una de cal y una de arena": "Cada uno sacaba el titular que más beneficiaba a su interés, pero lo cierto es que lo que hubo ayer y lo que hubo hoy es una lectura política. Se quedan con que el abogado general ha dicho que no ve una autoamnistía, pero en la cuestión de la malversación, lo que dice el abogado general es: 'No hay malversación porque no se comprueba que ha habido fondos europeos afectados'. Ya, pero es que no se ha comprobado. Es que no era objeto de investigación del Tribunal de Cuentas".

Chapapría es optimista con la cuestión de la malversación, si bien con la del terrorismo "ha sido mucho más contundente en su informe". Ha reconocido que el informe, que no es preceptivo ni vinculante, "no nos viene bien porque, en el 80% de los casos, se siguen las pautas que ha marcado el abogado general". Pese a ello, "pienso que el 20% de las veces que discrepa el informe con la sentencia posterior de los jueces se va a cumplir".

El abogado de SCC ha criticado que, "desde el minuto uno, el procedimiento del Tribunal de Cuentas ha sido torpedeado por el Gobierno español", y ha lamentado que "nuestros sistemas de garantías en España han fallado": "No porque las instituciones fallen, no porque la independencia judicial falle, sino porque tenemos un Gobierno y unos socios que han ido, directamente, a entrar en colisión con las instituciones y la independencia judicial".

Chapapría ha celebrado que SCC ha "salvado todas las bolas de partido y ha salido todo bien", ha insistido en que la aprobación de la Ley de Amnistía "no puede tener encaje en democracias modernas, como las de la UE" y, por ello, quiere pensar que el TJUE "actuará en consecuencia": "Las instituciones europeas tienen que cumplir una labor, y la única esperanza que nos queda es el fallo de resolución definitiva de los jueces del TJUE".