Menos de una hora después de esquivar en la sesión de control cualquier mención al último informe de la UCO sobre Santos Cerdán, limitándose a prometer "tolerancia cero contra la corrupción", el presidente del Gobierno ha acudido a la IV edición del foro 'Metafuturo', organizado por Atresmedia en el Ateneo de Madrid, para volver a poner el foco en la "desinformación y en el odio" en redes sociales.

En una nueva maniobra para desviar la atención del informe de la UCO y de la polémica por la reunión del entonces director adjunto del gabinete del Presidente con la presunta 'fontanera' del PSOE, Sánchez ha lanzado dos anuncios: llamar a los responsables de Meta, matriz de aplicaciones como Facebook, Whatsapp o Instagram, al Congreso "para que esclarezcan lo ocurrido, para que identifiquen responsabilidades y para que garanticen que los derechos y libertades de los ciudadanos no han sido vulnerados" sobre un presunto caso de espionaje "sistemático y masivo" a usuarios, y adelantar una batería de medidas destinadas a combatir "la desinformación, la protección de los menores, la erradicación de los discursos de odio y la vulneración de la privatización de los usuarios".

En un ataque directo a las grandes plataformas digitales, Sánchez ha descrito las redes sociales como "un estado fallido" y "sin ley" y ha avisado de que prácticas así no pueden quedar "impunes", con el telón de fondo del informe de la UCO sobre las presuntas mordidas que habría percibido el exsecretario de Organización del PSOE.

"Cómo la desinformación y el odio tienen una capacidad real de destrozar la vida de una persona", ha señalado Sánchez minutos antes de que el Tribunal Supremo haya puesto en libertad condicional al que fuera su mano derecha al considerar que no hay riesgo de alteración de pruebas tras el demoledor informe de la UCO.