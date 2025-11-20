El desesperado (y fallido) intento de Intxaurrondo por salvar a Cerdán: "De entrada, legal"

Todo normal, aquí no ha pasado nada, circulen, es lo único que le queda por decir a Silvia Intxaurrondo sobre el informe que la UCO le ha dedicado a Santos Cerdán y que se hizo público el pasado martes. Un informe que, según todos los analistas, deja al pie de los caballos al propio ex secretario de organización del PSOE, a su antecesor José Luis Ábalos y, por supuesto, a Koldo García, al dejar claro que cobraban un 2% de comisión por amaño de obra pública.

Sin embargo, Intxaurrondo y su colaborador Mateo Balín, de la agencia Colpisa, no lo ven así, de repente y tras años crucificando al hermano de Díaz Ayuso por cobrar por su trabajo, las comisiones son algo bueno o, al menos, dentro de la legalidad: "Vamos a abordarlo ahora, una comisión reflejada por contrato (…) es legal", dice casi entre risas la presentadora.

"¿La UCO habla de mordidas o de comisiones?", pregunta acto seguido para que Balín aclare fuera de toda duda: "Habla de comisiones", dice, "legales", puntualiza Intxaurrondo para de nuevo sea su colaborador el que remate: "Sí, sí, comisiones legales plasmadas en un memorándum" –¿no era un contrato?– a partir de lo que la presentadora ya se lanza a las conclusiones: "Está documentada, es una comisión… es que la comisión no tiene por qué ser ilegal".

"Absolutamente – responde Balín – son acuerdos previos a la ejecución de las obras en las que en el memorándum se habla de comisiones de entre el 1,9 y el 2,2". Ninguno de los dos interlocutores se pregunta cómo es posible que el secretario de Organización del PSOE, el ministro de Transportes y Koldo cobren comisiones sobre obras públicas ni en virtud de qué, pero lo que importa es que, como insiste de nuevo Intxaurrondo, "de entrada, legal".

El siguiente tema que aborda la directora de La Hora de La 1 es el de la tarjeta de crédito de Servinabar que, según la OCU, era manejada con singular alegría por la Paqui, su mujer, y por el propio Cerdán, para eso también hay una explicación plenamente satisfactoria: "Si Santos Cerdán es uno de los digamos propietarios de la empresa, no es ilógico que tenga una tarjeta". ¿Se acuerdan de cuando toda la prensa de izquierdas explicaba que el contrato privado entre el socialista y Antxón Alonso no tenía ninguna validez jurídica? Pues Intxaurrondo no, es más: "Tampoco es ilógico que le paguen un piso de alquiler". Como ven, todo es completamente normal y muy lógico.

La periodista sigue insistiendo en que las comisiones son lo más legal del mundo: "¿La UCO en su informe habla de comisiones o de comisiones ilegales?", pregunta de nuevo. Aquí surge una primera contradicción, Balín recuerda que el propio Cerdán ha dicho que se desprendió de su participación en Servinabar en 2016. Entonces, ¿la tarjeta y el alquiler ya no son tan lógicos? No necesariamente: "Él ante el juez justifica lo de los alquileres, da una justificación", dice Balín que pasa a comentar que, para él "el asunto relevante es la tarjeta de crédito que la defensa dice que muchos gastos que le imputan a la familia o a Santos Cerdán que no son de él, veremos, lo tendrán que aclarar".

El periodista de Colpisa recuerda también que no se trata sólo de la tarjeta de Servinabar sino que la mujer, la hermana y el cuñado estaban contratados por la empresa, pero "también la defensa dice que lo puede justificar", aunque recuerda que según la UCO, hay dudas de que la mujer de Cerdán realizase ningún trabajo.

El resumen de Intxaurrondo es apoteósico: "La duda que tiene la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es sobre el mal uso de la empresa Servinabar". Una lástima porque si no podríamos llegar a la conclusión de que el expresidiario Cerdán era, casi, un empresario modelo.