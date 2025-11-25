Sánchez, atrapado por la reforma legal acordada con Europa para nombrar al nuevo fiscal

El Gobierno podría dar a conocer este martes quién será el sustituto del ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que presentó este lunes su renuncia después de ser condenado por el Tribunal Supremo. El hecho de que su dimisión se produzca antes de conocer la sentencia escrita hace pensar que ya tendría sucesor y que será aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas horas.

¿De qué se acusa a García Ortiz? El abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, envía un correo el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía de Madrid en el que proponía un acuerdo penal por dos delitos fiscales. Es una comunicación confidencial protegida por el derecho a la defensa. El 13 de marzo, a las 21:59, el fiscal general del Estado recibe el correo en su cuenta personal después de obligar al fiscal que llevaba el caso, Julián Salto, que estaba viendo un partido de Champions en el Metropolitano, a enviárselo con urgencia. A las 22:10, la Cadena SER publica una noticia que incluye citas literales del mensaje. Álvaro García Ortiz borró mensajes de Whatsapp de su móvil, correos de su cuenta de la fiscalía, ficheros PDF y y Word y hasta el historial de navegación el día 16 de octubre de 2024, el mismo día en que fue imputado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, además de cambiar de teléfono móvil una semana después. En su defensa, alegó que era un protocolo interno de la Fiscalía. Pese a que un buen número de periodistas de medios de izquierdas han asegurado tener la información antes de la filtración, sólo uno asegura haber tenido una captura de pantalla del mismo desde el 6 de marzo, pero no ha presentado pruebas al respecto. Ni el juez instructor ni la UCO encontraron rastro digital alguno de que el correo circulara antes de que lo tuviera el fiscal general. Leer más

El elegido deberá cumplir, por primera vez, los requisitos acordados entre PP y PSOE en la renovación del CGPJ, y que exigió Bruselas para mejorar la independencia de la Fiscalía española, dados los nombramientos tan polémicos que se habían producido los últimos años. Primero, la fiscal Dolores Delgado, elegida justo después de ser ministra de Justicia de Pedro Sánchez y, después, su mano derecha y sucesor, García Ortiz, ahora inhabilitado.

Las condiciones las recordó este lunes el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: "Debe ser un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión; que cuente con el aval del CGPJ en su informe, preceptivo, y favorable, sobre la idoneidad del candidato para el puesto; y que no haya desempeñado cargos políticos en los últimos cinco años".

Lo que dice la ley

"Es una obligación legal", advirtió Feijóo, que añadió el compromiso de que la opinión del CGPJ sea vinculante, a diferencia de lo que ocurre ahora. La reforma de la Ley Orgánica 50/1981, de 30 de diciembre que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal, recoge en su artículo 29, apartado uno, que:

"El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. No podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico, ni quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una Corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma".

Desde el entorno de Podemos y Sumar instan a Pedro Sánchez a nombrar al exjuez Baltasar Garzón, en lo que, sin duda, sería toda una provocación para la derecha. Aunque ya no está inhabilitado, su condena por prevaricación le deja fuera de la condición de "jurista de reconocido prestigio".

La trampa de Sánchez

Lo mismo que ocurre con su pareja, Dolores Delgado, cuyo nombramiento como fiscal de Sala fue tumbado por el TS, aunque ya cumple el requisito de cinco años desde que fue ministra. Ambos encabezaron el pasado fin de semana una protesta frente al Alto Tribunal por la condena a García Ortiz, por lo que no es descartable que sus aspiraciones sean sustituirle, como piden sectores de la izquierda.

La elección de Sánchez revelará sus intenciones para lo que resta de legislatura y apuntalará, previsiblemente, su amenaza a la Justicia y, concretamente, al Tribunal Supremo. Ataques que ya marcan al designado, al margen de cuál sea su perfil, ya que se le presupone obediencia absoluta al Gobierno, como ha ocurrido con sus dos últimos antecesores que, paradójicamente, han caído en desgracia.