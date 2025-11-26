El ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes comparecerá este jueves ante el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, en una vistilla para revisar las medidas cautelares que pesan sobre él y sobre Koldo García. La comparecencia ha sido solicitada por la Fiscalía y se especula con que el resultado pueda ser la entrada en prisión provisional de ambos atendiendo a lo que se ve como un creciente riesgo de fuga.

La situación, en suma, se está poniendo muy complicada para José Luis Ábalos, que a sólo unas horas de ese paso por el Supremo parece haber roto el pacto de no agresión que hasta ahora mantenía con el Gobierno.

Así, durante la mañana de este miércoles ha usado la red social X para confirmar la reunión secreta que Pedro Sánchez y Santos Cerdán habrían mantenido en el País Vasco con Arnaldo Otegi para negociar el apoyo de Bildu a la moción de censura de 2018.

Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserio para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió. — José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 26, 2025

Tanto el presidente como otros miembros del Ejecutivo y el propio Otegi han negado categóricamente esta información que Koldo García ya había confirmado –además de que todo el mundo piensa que es el responsable de la filtración– y a la que el propio Ábalos ha dado más que credibilidad: "Sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió".

Ahora, contra Yolanda Díaz

Pero su escalada contra el Gobierno no ha quedado ahí: a primera hora de la tarde de este miércoles y en un nuevo y largo mensaje en la red social X, el exsecretario de Organización del PSOE se ha despachado contra Yolanda Díaz, a la que además ha dejado un mensaje que es una muy poco velada amenaza.

Antes de llamarme "golfo", señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero si sé cuál fue el mío: Además de dar la cara todos los días para informar y tranquilizar a la… — José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 26, 2025

Ábalos ha respondido a la ministra de Trabajo presumiendo de su papel durante la pandemia. "Además de dar la cara todos los días para informar y tranquilizar a la sociedad como una de las cuatro autoridades con responsabilidad ejecutiva que estableció el decreto del estado de alarma, tuve la responsabilidad de controlar la movilidad del país con el fin de evitar los contagios y al mismo tiempo garantizar el abastecimiento de alimentos o medicinas de una población confinada y de lo que, por cierto, los españoles no tuvieron ningún problema". Además, le ha pedido que ponga "en valor" un "principio fundamental como el de la presunción de inocencia".

Pero lo mejor ha llegado al final, cuando le ha pedido a la vicepresidenta segunda del Gobierno que "ya que nos ponemos tan estupendos", aclare algo que podría convertirse en un problema político para Yolanda Díaz: "Si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".

En los últimos días, y sobre todo a raíz de la filtración de la reunión de Sánchez, Cerdán y Otegi, en el PSOE y el Gobierno ha crecido el temor a que tanto el propio Ábalos como Koldo cambien de actitud al verse acorralados por la Justicia, y pudiesen llegar a colaborar con la Fiscalía, tal y como lo está haciendo Víctor de Aldama.

Estos mensajes del exministro parecen confirmar que, al menos por el momento, el que fuera secretario de Organización de Pedro Sánchez y hombre fuerte del Gobierno sí parece estar llegando a un punto de inflexión.