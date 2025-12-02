El PP llama a declarar a la mujer de Santos Cerdán, La Paqui, en el Senado

El Partido Popular ya ha puesto fecha para la comparecencia de la mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, conocida como La Paqui, y cuyos gastos con la tarjeta de Servinabar se están investigando. Acudirá el 15 de diciembre. Según las últimas informaciones, su llamativo alto nivel de vida encendió las alarmas sobre el dinero que manejaba el matrimonio y su procedencia. Acudirá la semana del 17 de diciembre, día en el que comparece su esposo.

El calendario de diciembre, anunciado por la portavoz, Alicia García, se completa con la declaración de Juan Carlos Barrabés la próxima semana, el día 11 de diciembre, y el exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, el 10 de diciembre, por el máster de Begoña Gómez, protagonista absoluta de lo que el PP llama "semana temática" para abordar este caso en profundidad en la comisión Koldo, antes de valorar si llaman a la mujer del presidente, que este lunes no descartaba el secretario general, Miguel Tellado.

La siguiente semana se dedicará al caso de Santos Cerdán, que ha sido citado pero podría no declarar ya que está procesado. Acude después de su salida de prisión, y la entrada de su predecesor en el PSOE, José Luis Ábalos, cuyo hijo, Víctor Ábalos, también ha sido incluido en la lista de comparecientes.

El socialista Antonio Hernando completa las últimas declaraciones anunciadas por el PP en la Cámara Alta. La ofensiva se ha puesto en marcha después del éxito cosechado en la manifestación del Templo de Debod, donde el PP reunió a más de 80.000 personas para protestar contra la corrupción de Pedro Sánchez.