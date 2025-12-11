La actualidad del día en TVE: Ayuso, el Opus y Urdangarin

Este jueves, mientras el PSOE agoniza abrumado por la avalancha de escándalos de corrupción y de acoso sexual de las últimas 24 horas (aquí hay una guía para no perderse), el programa de actualidad Directo al grano de RTVE presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, se ha dedicado a poner en práctica un talento especial: mirar para otro lado.

Entre los contenidos del programa estaban: Ana Belén, el bebé robado; la admisión de agresiones sexuales por parte de un cura del Opus Dei, la epidemia de gripe, la crisis del Hospital de Torrejón y fragmentos de la entrevista a Iñaki Urdangarin. Todo un menú "de actualidad" mientras el núcleo duro de Pedro Sánchez se desmorona.

A las 15:55h en #DirectoAlGrano11D: 💥Ana Belén, bebé robado que lleva pidiendo justicia 7 años

❌El Opus Dei admite agresiones sexuales por parte de un cura

🏥Nueva polémica en el Hospital de Torrejón

📈Epidemia de gripe

❓Fragmentos de la entrevista a Iñaki Urdangarin pic.twitter.com/ktZFucxJcn — La 1 (@La1_tve) December 11, 2025

Ni el procesamiento de José Luis Ábalos, Koldo y Aldama, ni la detención de Leire Díez y del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández... Ni rastro tampoco de la detención de Antxon Alonso, (el socio de Santos Cerdán en Servinabar) o los registros en Plus Ultra, Enusa, Mercasa y Forestalia... Nada de eso entró en la escaleta de Directo al grano. Ni una mención.

Los usuarios de las redes sociales no daban crédito y rápidamente han reaccionado ante los contenidos del programa de la televisión pública. "Esta escaleta no te la firma ni la televisión norcoreana", señalaba un tuitero. "Jajajajaja, qué jodida está la cosa, Franco, curas, Ayuso y la Monarquía, toda la artillería encima de la mesa". O "lo de Salazar, Plus Ultra o Leire lo dejamos pa otro día, que hoy está la parrilla muy llena de cosas importantes".