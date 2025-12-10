Detenida Leire Díez, la cloaquera de Sánchez

La fontanera del PSOE Leire Díez ha sido detenida este miércoles. Imputada por cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, ha sido detenida y permanece en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos. Fuentes próximas a la investigación han aludido a contratos públicos bajo sospecha en declaraciones realizadas a EFE.

Díez está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.

Leire Díez es la figura que dice representar al PSOE como encargada de obtener información sensible y de mover hilos en causas judiciales delicadas. En los audios publicados por Libertad Digital, Díez llega a describirse como "la mano derecha de Santos Cerdán" y asegura que trabajaba con "la otra fontanería", aludiendo a estructuras paralelas destinadas a influir en investigaciones relacionadas con la Guardia Civil y la Fiscalía.