La rápida sucesión de escándalos que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE hace necesario llevar una guía actualizada de estos para intentar no perderse entre recursos, aperturas de juicio, registros, detenciones, dimisiones, acusaciones de acoso sexual etc. Una guía cronológica puede resultar útil para poner orden en tanto caos, y en particular en las agitadas últimas 24 horas:

Al mediodía del miércoles 10 de diciembre, el Tribunal Supremo confirmó el procesamiento de José Luis Ábalos y Koldo García, por el "robusto arsenal indiciario" existente contra ellos y desestimando los recursos presentados contra la resolución del magistrado instructor Leopoldo Puente. Ambos fueron procesados junto al empresario Víctor de Aldama y deberán permanecer en prisión provisional por riesgo "extremo" de fuga.

Pocas horas después era detenida por agentes de la UCO la fontanera del PSOE, Leire Díez, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, por un nuevo caso de corrupción. Cabe destacar que la detención de Leire Díez no está relacionada con la causa de las cloacas del PSOE en la que es investigada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego. Sería una nueva causa de corrupción en la que "se estarían investigando delitos de cohecho, tráfico de influencias o malversación", estarían­ salpicados varios empresarios y se estarían investigando el "presunto cobro de comisiones ilegales y contratos públicos irregulares".Esta nueva causa está siendo investigada bajo secreto de sumario por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.

Entremezcladas con los casos de corrupción, las denuncias de acoso sexual. Cuando todavía no se ha apagado el escándalo provocado por el caso Salazar y el del secretario del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, saltó la denuncia por acoso sexual de seis mujeres del PSOE contra otro sanchista: José Tomé, alcalde socialista de Monforte de Lemos y presidente de la Diputación de Lugo. Casi a la misma hora en que era detenida la fontanera del PSOE, Tomé anunció su dimisión como presidente de la Diputación y que dejaría sus cargos en el partido. Su resistencia a hacerlo apenas duró unas horas, pues el PSOE es una auténtica olla en ebullición y no se podía repetir lo ocurrido con Salazar —seis meses de pasividad ante el acoso— y Torremolinos —donde no se actuó hasta que hubo denuncia en la Fiscalía—.

El jueves 11 de diciembre, la operación iniciada con la detención de Leire Díez y el expresidente de la SEPI se cobra una nueva detención, esta vez en Vizcaya: la del empresario Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinabar, la empresa que presuntamente utilizaba la trama Koldo para cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aparte de socio en Servinabar, Antxon Alonso jugó un papel importante en la mediación con los partidos nacionalistas vascos para armar la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018, mediación que ha negado el PNV pero que sí ha reconocido EH Bildu.

Casi a la misma hora que se ha conocido la detención del empresario Antxon Alonso, y en la misma causa que ha llevado a su detención, la de Leire Díez y la del expresidente de la SEPI, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizaba varios registros en empresas vinculadas a Servinabar y que han recibido adjudicaciones públicas de la SEPI. Entre las sedes que están siendo investigadas estaría Forestalia —vinculada a la familia de la secretaria de Estado socialista Susana Sumelzo, una persona del círculo cercano de Sánchez—. En paralelo, la UDEF ha ordenado también este juevese el registro de Plus Ultra —la aerolínea venezolana cuyo rescate durante la pandemia, al igual que el de Air Europa fue investigado judicialmente—

También este jueves 11 de diciembre el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado a juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la pieza principal de la trama Koldo por unos hechos provisionalmente calificados como constitutivos de sendos delitos de: integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.