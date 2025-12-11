El 'socio' de Santos Cerdán, Antxon Alonso, entre los detenidos de la operación Leire

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han detenido este jueves a Antxon Alonso, supuesto socio de Santos Cerdán en Servinabar, la empresa que presuntamente utilizaba la Trama Koldo para cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Según han podido saber Libertad Digital, la detención de Antxon Alonso se ha producido en Vizcaya en el marco de la ‘operación Leire’ que se ha dado a conocer este miércoles con la detención de la fontanera socialista Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández. En el marco de esta operación, se están produciendo registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza en las sedes de empresas salpicadas por esta nueva trama de corrupción como son Forestalia, que tendría conexiones con Servinabar o Plus Ultra, la aerolínea que fue rescatada al igual que Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Los delitos que se investigan son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. En total, se han practicado 19 registros en varias provincias de España y está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial el próximo sábado, a las 10:00 horas.

Antxon Alonso es un viejo conocido del Partido Socialista, ya que este medió con los partidos independentistas vascos su apoyo a la moción de censura de Pedro Sánchez para desbancar a Mariano Rajoy de La Moncloa en 2018. El PNV ha negado estos contactos, sin embargo, EH Bildu los reconoció cuando esta información salió a la luz.

Alonso es el tercer detenido de una operación que permanece abierta y que es investigada bajo secreto de sumario por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Previsiblemente, los arrestados pasen a disposición judicial este sábado.

Recordamos que el también arrestado exvicepresidente de la SEPI, Vicente Fernández, tuvo que dimitir en el año 2019 tras la reapertura de un caso que, precisamente, investigaba la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, que se remonta a 2015, cuando Fernández ocupaba un cargo en la Junta socialista de Andalucía. Posteriormente, regresó a su puesto como letrado de la Junta de Andalucía y, en 2021, fue fichado por Servinabar para realizar supuestas labores de comunicación.

