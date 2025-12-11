Núcleo duro del sanchismo, núcleo duro de la corrupción

El mismo día que se ha hecho público un nuevo caso de acoso sexual en el seno del PSOE y en el que la Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del exministro de Transportes José Luís Ábalos y de su ex asesor Koldo Garcia en el marco de la Trama Koldo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido en Madrid a la que es considerada fontanera del PSOE, Leire Díez, en el marco de una investigación de un nuevo caso de corrupción que alude a contratos públicos bajo sospecha. Los agentes han detenido además al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, ex numero 2 de la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero y que está siendo investigado por presuntamente facilitar el cobro de las mordidas de Santos Cerdán. Las pesquisas, indican las mismas fuentes, están centradas en presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude, falsedad documental, malversación y prevaricación. Se da la circunstancia de que Pedro Sánchez escogió a Vicente Fernández para presidir la SEPI en el mes de junio de 2018.

Recordemos que la ex militante socialista ya está imputada en otra pieza por cohecho y tráfico de influencias por intentar sobornar a dos fiscales a cambio de suavizar las diligencias que afectan al entorno íntimo de Pedro Sánchez. Y es que por mucho que Leire Diaz se haya presentado como una simple "periodista" que estaba haciendo "labores de investigación", tanto los audios que salieron a la luz como este nuevo caso de corrupción confirman hasta qué punto Díaz no era una outsider sino que trabajaba y tenía estrechos contactos con el núcleo duro del sanchsimo, que, a la vista está, es el núcleo duro de la corrupción.

Sánchez podrá tratar de abordar este nuevo caso de corrupción, junto a los innumerables casos que le preceden, como un "mal estructural", tal y como ha tenido la desfachatez de decir este miércoles en el Congreso en relación a los acosos sexuales que se han producido -y silenciado- en el seno del PSOE. Pero quien se rodea tan estrechamente de personas tan corruptas o es él mismo un corrupto o un perfecto idiota.

Lo que es evidente es que los partidos de la oposición tienen el derecho y el deber de solicitar una nueva comparecencia de Sánchez, ya sea en el Congreso, ya sea en el Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta- para que el presidente dé explicaciones ante este nuevo y monumental escándalo que afecta al entorno más cercano de su gobierno. Aunque solo sea para evitar que el Ejecutivo silencie y eche tierra sobre el asunto, PP y Vox tienen la obligación de convertir el parlamento en un amplificador de los casos de corrupción que afectan al gobierno un día sí y otro también.

Lo que es evidente es que el gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un sinónimo de corrupción. Tan evidente como que la corrupción no le va a llevar a dimitir o convocar elecciones anticipadas sino, por el contrario, a tratar corruptamente de sostenerse en el poder al precio que sea más allá de 2027.