Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero acaban de ser detenidos en una nueva operación judicial secreta contra la corrupción. Leire Díez estuvo contratada por una empresa dependiente de la SEPI justo en el periodo en el que esta entidad estatal estaba presidida por Fernández Guerrero, una de las personas de máxima confianza de María Jesús Montero. La empresa en cuestión es ENUSA.

Allí permaneció Leire Díez tres años prestando sus supuestos servicios a una empresa tan especializada y compleja como la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA). La ahora imputada por la cloaca del PSOE entró en esta sociedad meses después de que Pedro Sánchez llegara al poder: entró en octubre de 2018 en la compañía pública. Más tarde dio el salto a Correos, bajo la explicación de que iba a llevar las relaciones institucionales del Grupo que presidió el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano.

Pero ENUSA tiene una historia delicada. Es del Grupo SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una entidad encargada del pago de fondos y ayudas a entidades empresariales como, por ejemplo, Air Europa, con motivo de su rescate. La SEPI la presidió Vicente Fernández Guerrero entre 2018 y 2019, justo la misma persona que ha sido detenida junto con Leire Díez en la última operación judicial contra la corrupción.

Leire Díez trabajó en ENUSA

Leire Díez trabajó en ENUSA entre octubre de 2018 y diciembre de 2021 como responsable del departamento de Comunicación. En ese periodo consiguió sumar un sueldo de 106.204 euros de salario, según las estimaciones realizadas en su momento por el diario The Objective. Pero, además, logró 1.626 euros adicionales en concepto de dietas percibidas por viajes realizados.

Y ENUSA es más cosas. La preside en estos momentos Mariano Moreno, el que fuera tesorero del PSOE en uno de los principales momentos investigados por la Audiencia Nacional por el flujo de fajos de dinero. Su nombramiento no sólo llamó la atención por la evidente falta de experiencia de Moreno en el sector, sino también por el suculento sueldo de 245.000 euros anuales que pasaba a percibir el que hubiera sido gerente del PSOE con gran cercanía a José Luis Ábalos.

Su designación en la empresa de uranio se produjo en diciembre de 2021, apenas dos meses después de dejar su delicado puesto en el PSOE, cargo que ocupó durante la etapa en la que José Luis Ábalos era secretario de Organización.

En julio de ese año Ábalos fue destituido como número tres del PSOE. Apenas tres meses después, Moreno dejó su cargo en el partido y, tras un breve periodo de readaptación, fue rápidamente recompensado con el puesto que sigue ocupando a día de hoy en ENUSA, y cuyo nombramiento ha adquirido más relevancia que nunca tras el informe de la UCO que revela pagos de dinero en efectivo cuando él estaba al frente de la gerencia socialista.

Para colmo, el comunicado de la SEPI que dio a conocer su nombramiento en ENUSA no mencionó su paso por la gerencia del PSOE. Un dato más que relevante que fue ocultado por la SEPI dependiente de la vicepresidenta María Jesús Montero.