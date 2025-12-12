El PSOE mantiene el secretismo con el informe de Salazar y renuncia acudir a la Fiscalía

Bajo un absoluto hermetismo y una sensación de desolación. El PSOE niega haber "tapado" las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar y sostiene que sus comportamientos constituyen una "falta grave tipificada en los Estatutos del PSOE", pero que en ningún caso " tiene nada que ver con una cuestión jurídica". Con ello, la formación da carpetazo al caso del que fuera asesor de Pedro Sánchez en Moncloa durante seis años, en la que ha sido la primera comparecencia ante los medios de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, desde su nombramiento en julio.

"Vamos a revisar el protocolo, es joven, es innovador. La autocrítica es total y plena", ha afirmado Torró de forma ambigua, insistiendo en la "absoluta confidencialidad" del informe que el órgano antiacoso ha dado por concluido este viernes ante la presión mediática, y advirtiendo de que cualquier "divulgación" supondrá la adopción de acciones legales, después de que eldiario haya adelantado que el partido considera "verosímiles" las denuncias y que hayan alegado que no fue pudieron concertar una cita con Salazar durante cinco meses de inacción con el denunciado por sus viajes fuera de España.

Ante el goteo de denuncias y la crisis interna que padece el partido que está "devastado" para enfrentar su ciclo electoral, en Ferraz reconocen como "error" la tardanza en establecer contacto con las víctimas, y mantienen que no remitirán el caso a la Fiscalía ya que eso, defienden, le corresponde a las víctimas. Una decisión que contradice lo que sostiene su protocolo antiacoso aprobado en julio. "En los supuestos de denuncia procedente, cuando los hechos aparentemente pudieran revestir el carácter de delito conforme al código penal serán traslados al Ministerio Fiscal, si no hubieran sido ya denunciados ante este o los Juzgados penales, para que este valore, en su caso, la pertinente querella prevista en el artículo 191", reza el documento.

Habiendo sido cuestionada por militantes socialistas y por las federaciones, Torró dice que se las toma de forma "constructiva" y mantiene que el partido fue "contundente" en su actuación. Sobre la dimisión del miembro de la dirección federal, Javier Izquierdo, al que han abierto un expediente informativo, Torró ha asegurado que el partido no ha recibido ninguna denuncia por acoso contra él, pero ha destacado la extrañeza y la falta de "claridad" a la hora de presentar su renuncia.

El PSOE también ha decidido abrir un expediente informativo a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en Moncloa y señalado en las denuncias de las víctimas por "encubrir" los comportamientos inadecuados.